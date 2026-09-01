Entrevista com Alinne Moraes, a Vanessa de "Por Você", da Globo

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Vaidosa, competitiva e acostumada a enxergar o Hospital & Maternidade Luz como um negócio, Vanessa não vai facilitar a vida de ninguém que ameace o lugar que acredita lhe pertencer. Muito menos se essa pessoa for a batalhadora Bela, vivida por Sheron Menezzes.



Em “Por Você”, Alinne Moraes interpreta a herdeira da instituição comandada pela mãe, Pérola, papel de Renata Sorrah, e transforma ressentimentos cultivados desde a infância em alimento para uma rivalidade que mistura diferenças de classe, racismo, ambição profissional e até uma antiga disputa amorosa.

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Vanessa é uma médica anestesista que abandonou a prática clínica para assumir a administração do hospital da família. Ela prioriza resultados e status, sem esconder a oposição ao olhar mais humanista defendido por Bela e Pérola. “Ela é elitista, é racista, ela é tudo isso! Ela deveria estar presa”, opina Alinne, aos risos.



A vilania já levou Vanessa a denunciar anonimamente a situação dos quatro filhos de Juli, vivida por Lucy Ramos, provocando o afastamento das crianças de Bela, e ganha novas proporções quando a médica se torna uma possível ameaça aos planos da herdeira de assumir a presidência do Hospital Luz.



Mas Alinne procura não reduzir a personagem às maldades que ela é capaz de cometer. Casada com Gabriel, papel de Thiago Lacerda, antigo amor e ex-noivo de Bela, Vanessa carrega ainda a perda de um filho e uma relação complicada com a própria filha, Leandra, vivida por Giovanna Grigio.



É por esse conjunto de feridas e contradições que a atriz parece encontrar a lógica interna da vilã. “Eu não defendo, mas tento me colocar no lugar dela, para ver as coisas sob a ótica dela, entender por que faz isso, saber qual é o seu passado”, explica. E, desta vez, há espaço até para o público rir de quem deveria detestar. “Acho que a gente vai odiar, sim, mas também se divertir com a Vanessa. Talvez odiar gostar dela”, aposta.



P – Essa é a sua quinta vilã. Como você a vê em relação às outras?

R – Ela é uma personagem mais leve, um pouco engraçada. Quando eu li o roteiro, já senti isso. Foi minha primeira intuição e acho que eu não estava errada. Espero não decepcionar, porque são cinco vilãs, é a mesma voz, é o mesmo corpo, mas Vanessa é uma personagem completamente diferente, em uma história diferente. E eu espero que todos gostem.



P – A caracterização também está bem diferente, inclusive com o cabelo mais louro. Fale um pouco sobre isso, sobre essa composição.

R – Eu acho que nunca trabalhei com tanta maquiagem, um cabelo bem estruturado. Acho que a Vanessa acaba tentando esfregar a branquitude dela na cara da Bela. Ela acha que afeta a Bela com o cabelo, a pele. Ela é muito vaidosa também, tem essa boca vermelha. Eu já tinha pensado nisso, tinha pesquisado algumas séries e outras produções. Policiais, médicas de batom vermelho, acho que a gente sempre fica meio assim, se essas mulheres usariam. Mas a Vanessa é uma médica anestesista que não exerce mais a função, ela cuida da parte administrativa do hospital.



P – E é uma caracterização bem distante da última personagem que você teve em novelas…

R – Sim, a Jânia, de “Guerreiros do Sol”, era completamente diferente. E isso é bom para a gente porque é um novo ar, uma sensação distinta. E ainda tem esse paralelo agora com a Lívia, de “Além do Tempo”, que está em reprise na Globo.



P – Você enxerga racismo nas atitudes da Vanessa?

R – Sem dúvida! Ela é elitista, é racista, ela é tudo isso! Ela deveria estar presa! Mas é importante também a gente falar e mostrar isso. Acho que a gente está em processo de grandes mudanças. Não vou dar spoiler, mas eu acho que até tem muitas vezes em que ela tenta se segurar, mas você vê que ela adoraria usar a palavra e falar várias coisas.



P – Como você vê essa comparação que fazem de “Por Você” com “Por Amor”, novela de Manoel Carlos, como uma espécie de homenagem ao autor?

R – Eu acho maravilhoso, porque o Maneco está no coração de todos nós, brasileiros. Eu tenho um carinho imenso por ele, que me deu minha segunda personagem em novelas, a Clara de “Mulheres Apaixonadas”. Foi um momento muito especial.



P – Por quê?

R – Ali, eu pude entender a função de um ator, socialmente falando mesmo. Foi uma personagem que mudou e que ajudou a compreensão (da homossexualidade) nas casas dos telespectadores. Eu recebia muitas cartas na época. E, depois, fiz “Viver a Vida” com ele, como a Luciana, quando eu pude me aproximar das pessoas que têm alguma deficiência. Foi muito importante também porque 25% da população tem algum tipo de deficiência. Então, a gente precisa olhar para isso.



P – Você citou duas personagens que acabaram sendo amadas pelo público. Acha que a Vanessa vai despertar o ódio dos telespectadores?

R – Eu acho que a gente vai odiar, sim, mas também vai se divertir com a Vanessa. Talvez odiar gostar dela. Eu posso estar equivocada, mas espero isso. Antigamente, a gente estreava com uma semana da novela pronta. Então, depois que eu ia vendo no ar, ia ajustando certas características. Porque novela é isso, novela é viva. Todo mundo vai palpitando, dizendo o que acha. Novela é feita a várias mãos, inclusive as do público. Desta vez, gravei até o capítulo 38, capítulo 40, isso antes da estreia. Então, eu fiquei louca para poder conhecer a Vanessa junto com as pessoas.



P – “Por Você” tem no elenco as intérpretes de três vilãs icônicas da teledramaturgia e que seguem em alta nas redes sociais: você fez a Sílvia em “Duas Caras”; Renata Sorrah foi a Nazaré de “Senhora do Destino”; e Regiane Alves interpretou a Dóris de “Mulheres Apaixonadas”. Dessas três, qual você acha que foi a pior?

R – Vilãs são sempre muito difíceis. Eu amo a Nazaré, é um horror dizer isso, mas é verdade. Porque a Renata é maravilhosa! Me mostraram um vídeo da Sílvia onde ela não tenta salvar o enteado por conta do cabelo. E várias amigas me mandaram um recado, falando: “só quem tem franja sabe como é”. As vilanias são péssimas!



P – Nesse sentido, você acha que a Vanessa se aproxima um pouco da Sílvia?

R – Ah, eu acho que não. Ela é bem diferente. É um pouquinho mais leve. Eu tinha 25 anos quando fiz a Sílvia. É muito louco pensar nisso hoje, revendo algumas cenas. Como eu era nova, dando vida a uma personagem que está viva até hoje nas redes sociais. Vanessa é uma médica anestesista que abandonou a prática clínica para assumir a administração do hospital da família. Ela prioriza resultados e status, sem esconder a oposição ao olhar mais humanista defendido por Bela e Pérola. “Ela é elitista, é racista, ela é tudo isso! Ela deveria estar presa”, opina Alinne, aos risos.A vilania já levou Vanessa a denunciar anonimamente a situação dos quatro filhos de Juli, vivida por Lucy Ramos, provocando o afastamento das crianças de Bela, e ganha novas proporções quando a médica se torna uma possível ameaça aos planos da herdeira de assumir a presidência do Hospital Luz.Mas Alinne procura não reduzir a personagem às maldades que ela é capaz de cometer. Casada com Gabriel, papel de Thiago Lacerda, antigo amor e ex-noivo de Bela, Vanessa carrega ainda a perda de um filho e uma relação complicada com a própria filha, Leandra, vivida por Giovanna Grigio.É por esse conjunto de feridas e contradições que a atriz parece encontrar a lógica interna da vilã. “Eu não defendo, mas tento me colocar no lugar dela, para ver as coisas sob a ótica dela, entender por que faz isso, saber qual é o seu passado”, explica. E, desta vez, há espaço até para o público rir de quem deveria detestar. “Acho que a gente vai odiar, sim, mas também se divertir com a Vanessa. Talvez odiar gostar dela”, aposta.P – Essa é a sua quinta vilã. Como você a vê em relação às outras?R – Ela é uma personagem mais leve, um pouco engraçada. Quando eu li o roteiro, já senti isso. Foi minha primeira intuição e acho que eu não estava errada. Espero não decepcionar, porque são cinco vilãs, é a mesma voz, é o mesmo corpo, mas Vanessa é uma personagem completamente diferente, em uma história diferente. E eu espero que todos gostem.P – A caracterização também está bem diferente, inclusive com o cabelo mais louro. Fale um pouco sobre isso, sobre essa composição.R – Eu acho que nunca trabalhei com tanta maquiagem, um cabelo bem estruturado. Acho que a Vanessa acaba tentando esfregar a branquitude dela na cara da Bela. Ela acha que afeta a Bela com o cabelo, a pele. Ela é muito vaidosa também, tem essa boca vermelha. Eu já tinha pensado nisso, tinha pesquisado algumas séries e outras produções. Policiais, médicas de batom vermelho, acho que a gente sempre fica meio assim, se essas mulheres usariam. Mas a Vanessa é uma médica anestesista que não exerce mais a função, ela cuida da parte administrativa do hospital.P – E é uma caracterização bem distante da última personagem que você teve em novelas…R – Sim, a Jânia, de “Guerreiros do Sol”, era completamente diferente. E isso é bom para a gente porque é um novo ar, uma sensação distinta. E ainda tem esse paralelo agora com a Lívia, de “Além do Tempo”, que está em reprise na Globo.P – Você enxerga racismo nas atitudes da Vanessa?R – Sem dúvida! Ela é elitista, é racista, ela é tudo isso! Ela deveria estar presa! Mas é importante também a gente falar e mostrar isso. Acho que a gente está em processo de grandes mudanças. Não vou dar spoiler, mas eu acho que até tem muitas vezes em que ela tenta se segurar, mas você vê que ela adoraria usar a palavra e falar várias coisas.P – Como você vê essa comparação que fazem de “Por Você” com “Por Amor”, novela de Manoel Carlos, como uma espécie de homenagem ao autor?R – Eu acho maravilhoso, porque o Maneco está no coração de todos nós, brasileiros. Eu tenho um carinho imenso por ele, que me deu minha segunda personagem em novelas, a Clara de “Mulheres Apaixonadas”. Foi um momento muito especial.P – Por quê?R – Ali, eu pude entender a função de um ator, socialmente falando mesmo. Foi uma personagem que mudou e que ajudou a compreensão (da homossexualidade) nas casas dos telespectadores. Eu recebia muitas cartas na época. E, depois, fiz “Viver a Vida” com ele, como a Luciana, quando eu pude me aproximar das pessoas que têm alguma deficiência. Foi muito importante também porque 25% da população tem algum tipo de deficiência. Então, a gente precisa olhar para isso.P – Você citou duas personagens que acabaram sendo amadas pelo público. Acha que a Vanessa vai despertar o ódio dos telespectadores?R – Eu acho que a gente vai odiar, sim, mas também vai se divertir com a Vanessa. Talvez odiar gostar dela. Eu posso estar equivocada, mas espero isso. Antigamente, a gente estreava com uma semana da novela pronta. Então, depois que eu ia vendo no ar, ia ajustando certas características. Porque novela é isso, novela é viva. Todo mundo vai palpitando, dizendo o que acha. Novela é feita a várias mãos, inclusive as do público. Desta vez, gravei até o capítulo 38, capítulo 40, isso antes da estreia. Então, eu fiquei louca para poder conhecer a Vanessa junto com as pessoas.P – “Por Você” tem no elenco as intérpretes de três vilãs icônicas da teledramaturgia e que seguem em alta nas redes sociais: você fez a Sílvia em “Duas Caras”; Renata Sorrah foi a Nazaré de “Senhora do Destino”; e Regiane Alves interpretou a Dóris de “Mulheres Apaixonadas”. Dessas três, qual você acha que foi a pior?R – Vilãs são sempre muito difíceis. Eu amo a Nazaré, é um horror dizer isso, mas é verdade. Porque a Renata é maravilhosa! Me mostraram um vídeo da Sílvia onde ela não tenta salvar o enteado por conta do cabelo. E várias amigas me mandaram um recado, falando: “só quem tem franja sabe como é”. As vilanias são péssimas!P – Nesse sentido, você acha que a Vanessa se aproxima um pouco da Sílvia?R – Ah, eu acho que não. Ela é bem diferente. É um pouquinho mais leve. Eu tinha 25 anos quando fiz a Sílvia. É muito louco pensar nisso hoje, revendo algumas cenas. Como eu era nova, dando vida a uma personagem que está viva até hoje nas redes sociais.

"Por Você" – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa na madrugada.

Velhos conhecidos

Mais de duas décadas separam a primeira novela de Alinne Moraes do reencontro com dois companheiros daquele início. Em “Por Você”, a atriz volta a dividir o trabalho com Fernanda de Freitas e Paulo Vilhena, com quem esteve em “Coração de Estudante”, em 2002.



Na época, os três integravam uma geração de jovens atores que começava a ganhar espaço na televisão. Alinne já conhecia Paulo do universo da moda, mas foi durante a produção que encontrou Fernanda, que acabaria se tornando uma amiga para além dos estúdios. “É uma delícia estar de novo com Paulinho e com a Fernandinha, que é uma grande amiga que a arte me deu e eu levo para a minha vida”, celebra.



A coincidência ganha contornos ainda mais afetivos na ficção. Fernanda interpreta Sílvia, amiga e confidente de Vanessa, enquanto Paulo vive Ricardo, cardiologista do Hospital & Maternidade Luz. A relação de Alinne e Fernanda ainda emprestou à novela uma lembrança da vida real: foi a amiga quem a levou para o balé quando ambas eram jovens, atividade que agora também aproxima suas personagens.



“Hoje, é a arte imitando a vida, porque a personagem da Fernandinha é amiga da Vanessa, a Sílvia. Elas fazem balé juntas e isso é engraçado para a gente”, conta Alinne. Aos 43 anos e com mais de duas décadas de televisão, a atriz reconhece que parte importante de sua formação aconteceu justamente no ritmo intenso dos folhetins.



“Em uma novela, você levanta praticamente um filme por dia. Um filme, às vezes, demora dois meses para ser feito. E a novela está ali, capítulo de 40 minutos no ar, um por dia. Então, não tem como você não aprender”, compara.

Por ele

Foi a saudade das novelas que ajudou Alinne Moraes a aceitar Vanessa depois de um período em que desejava evitar compromissos muito longos para permanecer mais perto de Pedro, seu filho de 12 anos.



Pesaram também o reencontro profissional com André Câmara, diretor artístico de “Por Você”, com quem trabalhou em “Um Lugar ao Sol”, o elenco e, principalmente, o texto. “O roteiro bateu. Eu me arrepiei. Sou inspirada nesse aspecto, tem de conectar. E conectou”, recorda.



A maternidade também fez Alinne descobrir até onde consegue ir para não perder momentos aparentemente pequenos ao lado do filho. Entre a rotina acelerada das gravações e a vida em casa, ela guarda na memória ocasiões em que precisou literalmente correr dos Estúdios Globo para encontrá-lo antes que dormisse.



“Eu não acho que é toda mãe que faz tudo pelo filho, mas eu, como mãe, me surpreendi com o que eu sou capaz mesmo, por amor. Eu amo ser mãe”, afirma. Agora, Pedro poderá acompanhar pela primeira vez uma novela inteira da mãe, caso queira. Até então, ele tinha visto apenas cenas específicas e produções que Alinne considerava adequadas à idade dele.

Instantâneas

# A primeira vez que Alinne Moraes contracenou com Renata Sorrah, que hoje interpreta sua mãe em “Por Você”, foi em “Duas Caras”. “Eu me tremia inteira, ficava muito nervosa. Hoje, não é diferente, mas pude madurecer um pouquinho e conter um pouquinho esse meu nervosismo”.

# A única rede social em que Alinne tem perfil é o Instagram e é ela mesma quem administra a conta. “Não faço stories de mim mesma. Não sei, eu não tenho isso. Sou de uma outra geração”.

# A atriz iniciou sua carreira profissional como modelo, ainda na adolescência, realizando trabalhos em cidades como Nova Iorque, Paris e Milão.

# Alinne Moraes ganhou grande destaque em “Mulheres Apaixonadas”, em 2003, quando interpretou uma adolescente lésbica que tinha conflitos com a mãe, que não aceitava sua sexualidade.

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