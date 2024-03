A- A+

Famosos Entrevista de Luana Piovani sobre Portugal é ironizada por humorista do país em podcast No podcast 'Extremamente desagradável', a humorista portuguesa Joana Marques disse ter importado uma Coca-Cola depois de a brasileira dizer que 'não existia refrigerante' no país

Vivendo há cinco anos em Portugal, Luana Piovani falou bastante sobre o país em entrevista ao Pod Delas, podcast apresentado por Boo Unzueta e Tata Estaniecki. Alguns trechos da entrevista, que já haviam viralizado no Brasil, foram ironizados no podcast "Extremamente desagradável", quadro humorístico do programa "As Três da Manhã".

Apresentado pela humorista portuguesa Joana Marques, acompanhada das convidadas Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão, o "Extremamente desagradável" teve um episódio dedicado integralmente à entrevista da atriz brasileira.

Uma das brincadeiras foi a partir de uma fala da atriz sobre a resposta dos portugueses às perguntas, no seu entendimento, literal. A atriz lembrou que, ao perguntar a um garçom se uma pizza tinha seis ou oito pedaços, ele respondeu: "Depende do quanto você queira cortar". "Mas tem lógica. Pode ser até em 12 ou dois (pedaços)", brincaram as integrantes do podcast português.

Elas também ironizaram o fato de Luana ter dito que o Big Brother Portugal ser "um fiasco" e de ela ter apresentado no país um reality sobre internet chamado "Like me". Joana informou que o Big Brother no país, na verdade, tem uma das maiores audiências da TV e ironizou a do programa apresentado pela brasileira: "Foi um sucesso. Luana deveria deixar esses projetos de lado se dedicar a um programa para ensinar aos português coisas sobre Portugal. Pelo visto, se passam muitas coisas aqui que não sabemos".





A principal reação do trio português foi a uma reação a uma afirmação da atriz de que "não existe refrigerante em Portugal". "Refrigerante é uma maldição brasileira que a gente adquiriu dos EUA, porque a gente é uma colônia americana. Não existe refrigerante em Portugal, ninguém toma. Você chega a um restaurante e tem água e vinho. O que a criança toma? Água", disse Luana. Joana então saca uma Coca-Cola debaixo da bancada e brinca com as convidadas: "Por sermos um povo que sofre muito com essa ausência de bebidas gaseificadas em nossas vidas, eu mandei vir de fora, para as minhas amigas, uma coisa que, se calhar, vocês nunca viram. Estão prontas?", ironiza, antes de abrir a lata. Na sequência, Ana Galvão segue a brincadeira: "Uma vez eu vi Coca-Cola em Espanha. Cueca-Cuela. Faz umas cócegas no nariz".

