Televisão Entrevista: diretor da Globo Adriano Melo fala sobre a moda das novelas verticais É dele a direção de "Tudo por uma Segunda Chance", o primeiro microdrama vertical produzido pela Globo

A paixão de Adriano Melo pela teledramaturgia surgiu de forma inusitada. Quando tinha 14 anos, ele acompanhou seu tio, o músico Allyrio Mello, durante uma gravação de “Fera Radical”, clássico de 1987. No dia, Adriano acabou fazendo figuração na cena e se encantou pelos bastidores dos folhetins.

“Apesar de muito novo, foi naquele momento que descobri o que eu queria fazer pelo resto da minha vida”, garante. A empolgação e os olhos vibrantes continuam moldando o jeito com que Adriano enxerga o trabalho na tevê, especialmente, ao mirar o futuro.

É dele a direção de “Tudo por uma Segunda Chance”, o primeiro microdrama vertical produzido pela Globo. “É mais uma forma de fazer novela, com um DNA próprio e que conecta a teledramaturgia a um público nascido no meio digital ou que simplesmente deseja novelas mais rápidas, para serem vistas a qualquer hora do dia, e na tela ou plataforma que for mais conveniente”, resume.

Sua experiência em teledramaturgia tradicional é grande. Como você enxerga a entrada da Globo na produção dos microdramas verticais?

É uma nova forma de fazer dramaturgia, para um consumo mais rápido pelo celular, via redes sociais, que se conecta com a rotina de muitos brasileiros, com a expertise da Globo. Isso comprova que a emissora se renova constantemente. Nós temos uma métrica de velocidade e qualidade que faz da empresa o que ela é.

Já muito famosas no mercado asiático, os microdramas feitos para telas verticais são famosos pelo nível técnico mais básico. Como a Globo pretende aplicar seu padrão de qualidade ao projeto?

São 60 anos de experiência. Estamos aplicando esse jeito único de produzir teledramaturgia ao processo criativo, aproveitando as dependências da Globo, os jardins, os estúdios, as inúmeras cidades cenográficas e cenários. O objetivo é usar essa estrutura com a nossa leitura para o que o formato pede.

O que mais o atrai neste novo tipo de produzir teledramaturgia?

É tudo muito direto ao ponto. O microdrama é uma boa história contada de uma forma ágil, com personagens e temas muito bem definidos, além de ganchos que nos permitem acompanhar essa história e se interessar do começo ao fim. Eu imagino o microdrama como uma novela sem trama paralela, em síntese. O grande mote do formato é manter o público sempre interessado.

O que muda no processo de gravação e edição para um novo formato de tela?

Gravar na vertical é diferente porque precisamos pensar no que traz a força da verticalização. A forma de enquadrar e de marcar figuração e elenco é diferente. Eu preciso ter mais teto e chão. Em uma novela tradicional, esse tipo de acabamento não é tão necessário porque o enquadramento é mais fechado. Os closes também funcionam de forma diferente, e tudo foi definido após um grande estudo. Estamos trabalhando com câmeras de muita qualidade, mais leves e menores.

A popularidade dos microdramas mostra, mais uma vez, a força das novelas?

Com certeza. Esta é apenas mais uma forma de fazer novela. O formato tradicional é campeão e consolidado. Trata-se aqui de mais um olhar, com releituras de coisas interessantes, que podem conectar um público nascido no meio digital ou que simplesmente deseja novelas mais rápidas, para serem vistas a qualquer hora do dia, e na tela ou plataforma que for mais conveniente.

SERVIÇO

“Tudo por uma Segunda Chance” – Dez novos capítulos disponíveis às terças, no perfil da Globo no TikTok, Instagram, Facebook, X (antigo Twitter) e YouTube.

