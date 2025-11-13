A- A+

famosos Envolvido em embaraço entre Virginia e Vini Jr., personal trainer é cristão e casado Após polêmica da massagem em influencer, Michael Gomes publicou trechos bíblicos, algo que faz com frequência em suas redes sociais

O personal trainer Michael Gomes “está famoso”, celebrou uma de suas alunas ao compartilhar uma foto com ele em seu story, no Instagram, na quarta-feira (12). De fato, o professor teve o seu nome envolvido em um embaraço entre algumas das pessoas com mais seguidores nas redes sociais no Brasil recentemente. Trata-se de Virginia Fonseca e Vini Jr. Tudo começou quando o preparador realizou uma sessão de massagem na influencer — que, claro, publicou o registro do momento, o que não teria deixado o jogador do Real Madrid, seu namorado, tão contente assim.

Além de personal, Michael destaca em seu perfil no Instagram que é fisiculturista amador e já passou por algumas competições. Ele ainda ressalta que é cristão, casado e que está “transformando corpos e mentes”.

Assim, as redes sociais de Michael podem ser resumidas a esses tópicos. Eles costuma compartilha passagens bíblicas e publicar fotos com a mulher, Ana Paula, com quem se casou há cerca de dois anos. “O amor é apenas uma palavra até que alguém chega para lhe dar sentido. Você chegou para dar sentido a minha vida. Que Deus seja sempre o centro da nossa relação”, escreve ele, todo apaixonado, em uma publicação.

“Muitas vezes em minhas orações, Deus me ouviu clamar por um amor, e hoje posso dizer que Ele atendeu minhas preces. Você é o amor que eu sempre quis, a pessoa que transformou tudo em minha vida em algo melhor. É uma pessoa boa, compreensiva, parceira e, acima de tudo, verdadeira”, declara-se ainda em uma outra postagem.

Ao se pronunciar pela primeira vez depois da polêmica envolvendo Virginia e Vini Jr., o personal citou justamente os trechos bíblicos. “Nenhum mal se sucederá. Praga nenhuma chegará à minha tenda”, escreveu o rapaz, ao reproduzir um trecho da Bíblia, por meio de foto publicada nos Stories do Instagram. Num vídeo publicado na mesma rede social, nesta manhã, ele contou, emotivo, que achou necessário aparecer em público agora porque “sentiu, do fundo do coração, que precisava passar uma mensagem”.

Entenda a polêmica

Na última terça-feira (11), Vini Jr não esperou durar as 24 horas programadas para o Story que repostou de Virginia, contendo uma declaração para ele. Em questão de instantes, o atleta logo deletou a foto. Na imagem, os namorados apareciam abraçados e a influenciadora citava a saudade do esportista. Nas redes sociais, internautas especularam que o motivo da "deletada" teria sido um vídeo da influencer com o personal trainer.

No vídeo em questão, Virginia aparece deitada numa maca enquanto o personal trainer a massageia com um equipamento elétrico. Em determinado momento, ele parece morder os lábios ao realizar a ação. As brincadeiras nas redes sociais começaram na sequência: "Cuidado, Vini", disse um usuário do X. "E o personal mordendo os lábios?", provocou outra seguidora.

Em meio à controvérsia, a influenciadora digital se pronunciou acerca dos rumores de crise no namoro com Vini Jr. A jovem de 26 anos pôs fim aos boatos e garantiu que o relacionamento segue de pé. Em entrevista, ela respondeu de forma direta ao ser questionada sobre uma suposta briga: "Não. Não teve nada de briga. Está firme e forte", disse.

Sobrou mesmo para Michael Gomes, o tal personal trainer. O educador físico agora vem recebendo ataques nas redes sociais. "Casado e morder lábio olhando para costas de mulher é fod*. Tu não é confiável igual a moeda de 20 centavos", escreveu uma pessoa. "O cara querer falar de Bíblia nessa hora é fod* hein… Não consigo confiar nesse tipo de gente", comentou outro usuário do Instagram na página do profissional.

"Deus é tremendo. Às vezes ele usa até o negativo para te levantar, quando você está precisando da vontade dele. Estou bem tranquilo, porque quem me justifica é Deus. Tudo o que está acontecendo na minha vida é um propósito", afirmou o personal.

Ele disse que agora está "usando toda a publicidade e o engajamento" para deixar uma mensagem aos seguidores. "Entregue o teu caminho nas mãos de Deus. Deixe ele guiar os teus passos. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe aí um Amém. Estamos juntos", completou o rapaz. Fim de papo.

Veja também