CELEBRIDADES Envolvidos em polêmica com José Loreto, ex-BBBs Lucas e Eslovênia passaram por mudanças Veja antes e depois do casal de participantes da 22ª edição do 'Big Brother Brasil'; ambos se submeteram a harmonização facial após reality show

Eslovênia e Lucas Bissoli não são mais os mesmos. O casal de participantes do "Big Brother Brasil 22" — que se envolveu numa polêmica, nesta semana, com José Loreto — não esconde que vem, sim, transformando o rosto e o corpo desde que deixaram o reality show. No último ano, ambos realizaram juntos o procedimento conhecido como harmonização facial.

O que aconteceu entre Eslovênia e José Loreto?

No ar na novela "Vai na fé", José Loreto se envolveu em uma polêmica após enviar uma mensagem privada nas redes sociais para a ex-BBB Eslovênia, chamando ela de "gata". E nada mais. A situação foi exposta pelo namorado dela, Lucas Bissoli, que também participou do reality. Após a repercussão do caso, o ator resolveu se pronunciar.

"Senti a necessidade de esclarecer um mal-entendido. Eu jamais vou querer dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento. Eu não tenho o menor interesse e a menor necessidade. Eu acho um ultraje. O que aconteceu foi: sabe quando você está de bobeira no Instagram e vai entrando em perfis e nos Stories de pessoas que você nem segue? Isso aconteceu comigo, acontece. Eu vi uma foto linda nos stories da Eslovênia, que eu não conhecia e não sabia que namorava. Eu respondi ao story com a palavra 'gata'. E só. Eu não fiquei dando em cima, não pedi telefone, não pedi um encontro, não insisti. Achei apenas que tinha elogiado uma pessoa que eu achei gata. Peço mil desculpas para Lucas e Eslovênia, que se sentiram ofendidos" disse ele em suas redes sociais na última terça-feira (1º).

