Enzo Nunes, ator mirim recifense de "O Agente Secreto": "O povo fica bestinha quando falo do filme"

A- A+

À vontade e sem fingir costume. Curioso, atento e sem respostas ensaiadas. Enzo tem a espontaneidade natural de uma criança de nove anos que estuda, brinca, joga futebol, encanta-se com o simples e nem se acha galã - apesar de já ser um, e do cinema.



“Não me acho lindo não. Galã é um homem bonito, né? Então eu sou?”, questiona o pequeno (e gigante) ator recifense, já participante de um Oscar e mundialmente levado para os holofotes de um filme que segue como deleite para apreciadores de produções que dignificam o cinema.

Enzo Nunes foi Fernando, o filho de Marcelo (Wagner Gomes) em “O Agente Secreto”, do pernambucano Kleber Mendonça Filho.



“De repente chegou esse trabalho do ‘Agente Secreto’, e fui direto (sem teste), fazer o filme. Foi bom demais. Conheci Wagner, ele é muuuuuuuito legal. Gente fina demais”, contou Enzo, em uma tarde de bons papos em clima de farra na Folha de Pernambuco.







Na ocasião da visita, Enzo esteve na redação e também na gráfica, localizada no prédio do jornal, no Bairro do Recife. O espaço serviu de cenário para o filme de Kleber, que esteve no ambiente no decorrer das gravações do longa junto com Wagner Moura, em julho de 2024.



A produção, que se passa na década de 1970, utilizou o maquinário do parque gráfico para ‘rodar’ um jornal da época, o Diario de Pernambuco. Vale lembrar que o Parque Gráfico da Folha de Pernambuco é o único ativo em todo o estado.



“Sério que foi aqui?

Entusiasmado por estar em uma das ambientações do filme do qual participou, Enzo Nunes não hesitou em demonstrar o contentamento de conhecer a gráfica e saber como se dá todo o processo das edições impressas da Folha.



“Mas e esse botão aqui? Ah, entendi, que legal! Sério que foi aqui que Kleber gravou?”, seguiu o astro em curiosidades, também aguçadas enquanto esteve na redação do jornal e na Rádio Folha, quando participou, com desenvoltura, de uma entrevista com a âncora Simone Ventura.



Ainda sobre o filme, o pequeno entregou que era tudo na base do improviso, ao menos as falas dele, que foram elogiadas pelo diretor, segundo o próprio Enzo.



Crédito: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco



“Ele falava que era pra falar isso, falar aquilo com Wagner Moura. Aí a gente conversava e improvisava, saia na hora. E Kleber achava a cena a melhor!”, confessa ele que, pelo visto, não encontrou dificuldades em fazer o filme. “É que foi tudo muito bom mesmo”, garante.



E nem quando a birra típica de criança veio, houve problema. É que na cena em que aparece com Marcelo dentro do carro, instantes antes ele estava dormindo e não gostou de ser acordado pelo pai da vida real, Arthur.



“Demorei mais (a fazer a cena) porque eu tava morrendo de sono. A gente terminou tarde da noite. Eu não queria fazer, mas fiz”, conta, aos risos.



Jiu-Jitsu com Wagner Moura

Além de ator, com direito a outros dois filmes, “Edificante”, o primeiro deles, e o recente curta “Café com Barro”, Enzo Nunes também é modelo fotográfico e já esteve em campanhas publicitárias. Mas, em paralelo, ele segue uma rotina saudável e recomendada para uma criança de 9 anos.



Do dia a dia na escola - ele estuda em Jaboatão, onde também mora, e está no 4º ano - a brincadeiras e práticas esportivas, e com o Jiu-Jitsu entre suas paixões, Enzo “derrubou” Wagner Moura.



Crédito: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco



“A gente lutou. Ele deixou eu ganhar, eu sei”, admite ele que contou sobre o orgulho dos pais depois do Globo de Ouro, uma das premiações que a produção de Kleber Mendonça levou, e com as indicações ao Oscar. "Aí foi que eles ficaram orgulhosos mesmo".



Enzo conta, ainda, que quando perguntam sobre sua atuação no filme, “o povo fica bestinha”. “Mas eu fico normal, porque não sou metido jamais! Jamais! Jamais!”, fez questão de repetir, ao ser indagado sobre seu comportamento como astro.



“A professora é que fica falando sobre o assunto também, querendo saber, aí eu conto”. completa o astro, que deseja seguir carreira como ator, mas... “Pode ser como diretor também".

Veja também