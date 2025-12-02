A- A+

Série Episódio final de 'Stranger things' vai ter mais de 2h; confira a duração exata Ele estreia na Netflix no dia 31 de dezembro, às 22h, no horário de Brasília

Quem quiser assistir ao episódio final de "Stranger things" assim que ele entrar no ar na Netflix, no dia 31 de dezembro, às 22h, saiba que vai virar o ano com a TV ligada. A plataforma de streaming confirmou, segundo a Variety, a duração total do episódio: 2 horas e cinco minutos. Ou seja, quem der o play exatamente às 22h, vai terminar apenas em 2026, à 0h05.

Os três próximos episódios entram no ar no dia de Natal, 25 de dezembro, também às 22h, horário de Brasília.

Segundo as notas de produção da série, o episódio 5 se chamará "Capítulo 5: Shock Jock" e foi escrito por Curtis Gwinn e dirigido por Frank Darabont.



O 6 é “Capítulo Seis: Fuga de Camazotz”, de Kate Trefry, com direção de Shawn Levy. Já o penúltimo é “Capítulo Sete: A Ponte”, escrito pelos criadores da série, Matt e Ross, que também assinam a direção com Shawn Levy. Por fim, o último se chama “Capítulo Oito: O Lado Certo”, com autoria e direção dos irmãos Duffer

