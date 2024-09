A- A+

FRANÇA Epitáfio de Alain Delon cita poeta francês do século XIX; entenda Morto aos 88 anos, ator foi enterrado em cerimônia íntima na capela particular de sua propriedade em Douchy, na região central da França

A lápide de Alain Delon, morto dia 18 de agosto aos 88 anos, traz um verso de um poeta e dramaturgo francês do século XIX.



Conforme relatado por pessoas presentes em seu enterro, a lenda do cinema escolheu uma frase de Alfred de Mussed (1810-1857) como epitáfio: "Sofri antes, me enganei algumas vezes, mas amei. Fui eu quem viveu, e não um ser fictício criado por meu orgulho ou tédio".

Como lembrou a mídia francesa, as palavras combinam com a trajetória do ator, que sempre falou de si mesmo na terceira pessoa e nunca escondeu o orgulho de si próprio. Homem de muitas mulheres, ele também se dizia movido pelo amor.





Delon foi enterrado no dia 24 de agosto na capela particular de sua propriedade em Douchy, na região central da França, onde o ator morreu.

Cerca de 50 pessoas compareceram ao funeral do ator de filmes icônicos, como "Rocco e seus Irmãos" e "O Leopardo", que foi realizado a portas fechadas e na mais estrita privacidade, conforme sua vontade.

Uma centena de admiradores se reuniu em frente à propriedade, deixando mensagens e flores. Algumas horas antes da cerimônia, seus dois filhos, Anthony e Alain Fabien, vieram cumprimentá-los e agradecer pela presença, saindo sob aplausos.

"Foi muito impressionante vê-los", disse Maxime Ducharme, 28 anos. "Meus pais passaram essa paixão por Delon para mim, eu tinha que estar lá", acrescentou.

Funeral planejado

De acordo com os desejos do falecido, que vinha definindo os detalhes de seu funeral há vários anos, a cerimônia seria celebrada por Jean Michel Di Falco, ex-bispo de 82 anos da cidade de Gap. O ator desejava ser enterrado em sua propriedade, perto de seus cães, um procedimento "excepcional" que exigia autorização.

"Estamos extremamente comovidos com o fervor e o carinho demonstrados na França e em todo o mundo", disseram seus três filhos - Anthony, Anouchka e Alain Fabien - em uma mensagem conjunta na quarta-feira (21).

"Não tenho nenhum medo da morte", disse o ator à revista Paris Match em 2011, que publicou uma foto após sua morte mostrando-o no túmulo que já havia planejado como seu local de descanso final, na capela que mandou construir.



Durante toda a semana, centenas de pessoas, algumas vindas de longe, vieram assinar o livro de condolências, deixar flores ou simplesmente prestar suas homenagens ao ator em frente à sua propriedade.

