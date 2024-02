Equipe de Pitel posta comunicado sobre últimos acontecimentos entre a sister e Davi; confira

A- A+

Durante a Festa da Líder Raquele no BBB 24, nesta madrugada (22), Davi e Pitel deixaram as diferenças de lado e conversaram sobre a vida fora do programa. Os dois tiveram interações além do bate-papo e chegaram a dançar juntos.

Os momentos entre o baiano e a alagoana geraram repercussão nas redes sociais com internautas apontando que Davi teria ultrapassado os limites com Pitel. Já outros defendem que os dois estavam apenas em um momento de brincandeiras.

Em meio à polêmica, a equipe da Pitel postou um comunicado sobre os últimos acontecimentos entre Davi e ela na festa do Líder.



Após a postagem, no Instagram, mensagens de seguidores ficaram divididas entre o apoio e a crítica à sister.



O comunicado da equipe de Pitel, foi iniciado com a afirmação de que, "antes de qualquer coisa", a fala da sister sobre o ocorrido, é a parte que preocupa.

Primeiramente, queremos ouvir a PITEL antes de qualquer coisa! Ela é a única parte que nos preocupa, como ela se sentiu, como ela está. E cabe apenas a ELA falar sobre. Não cabe a ninguém aqui falar o que ela sentiu ou o que ela deixou de sentir por conta da reação dela, pois em muitas situações não sabemos nem como reagir, e vale ressaltar que no momento ela estava bebada. Então isso é algo que apenas ela pode falar.



