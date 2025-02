A- A+

OSCAR 2025 Equipe de 'Ainda estou aqui' terá mais de 20 pessoas no Oscar; veja quem irá à cerimônia Longa de Walter Salles concorre em três categorias: melhor filme, filme internacional e atriz

Um dos protagonistas da noite do Oscar 2025, no próximo dia 2 de março, com indicações em três categorias, incluindo melhor filme, “ Ainda estou aqui” será representado por um time de respeito na cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Além de Walter Salles, Fernanda Torres, Selton Mello, Rodrigo Teixeira e Maria Carlota Bruno, que estiveram na mesa do filme no Globo de Ouro, outros profissionais da equipe técnica e de produção também estarão presentes.

Ao todo, serão 22 membros do time "Ainda estou aqui", além do diretor Andrucha Waddington, que irá acompanha a esposa, Fernanda, indicada ao Oscar de melhor atriz.

Confira os integrantes da equipe de “Ainda estou aqui” que estarão na 97ª edição do prêmio da Academia:

Walter Salles (diretor)

Fernanda Torres (atriz)

Selton Mello (ator)

Maria Carlota Bruno (produtora)

Rodrigo Teixeira (produtor)

Heitor Lorega (roteiro)

Murilo Hauser (roteiro)

Daniela Thomas (produtora associada)

Thierry de Clermont-Tonnerre (produtor executivo)

Renata Brandão (produtora executiva)

Juliana Capelini (produtora executiva)

Adrian Teijido (diretor de fotografia)

Affonso Gonçalves (montador)

Cláudia Kopke (figurinista)

Letícia Naveira (casting)

Anna Luiza Muller (chefe de comunicação)

Camila Leal Ferreira (coordenadora de produção executiva)

Berta Marcchiori (RT Features)

Manuel Belmar (Diretor de Finanças, Jurídico, Infraestrutura e Produtos Digitais da Globo)

Tatiana Costa (Diretora de Canais de Entretenimento e Notícias & Conteúdo)

Alex Medeiros (Head de Conteúdo de Dramaturgia, Documentários & Filmes do Globoplay)

Clarissa Kede (Gerente de Gestão Executiva e Produção na Globo)

Andrucha Waddington (diretor e marido de Fernanda Torres)

Primeiro filme Original Globoplay, "Ainda estou aqui" disputa o Oscar de melhor filme com " Anora", "Conclave", " O brutalista", " Wicked", " Um completo desconhecido", " A substância", " Emilia Pérez", " Duna: Parte 2 e " Nickel Boys", mas é considerado um azarão na categoria. As chances são maiores na disputa de melhor filme internacional contra "Emilia Pérez", "A semente do fruto sagrado", "Flow" e "A garota da agulha".

Indicada ao Oscar 26 anos depois de sua mãe, Fernanda Montenegro por "Central do Brasil", Fernanda Torres enfrenta a favorita Demi Moore ("A substância") e a sensação Mikey Madison ("Anora") na disputa de melhor atriz, que conta ainda com Cynthia Erivo ("Wicked") e Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez").

