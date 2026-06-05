A- A+

Famosos Equipe de Bonnie Tyler diz que recuperação da cantora segue sem atualizações Comunicado afirma que cantora permanece em Portugal, onde continua em tratamento, e reforça pedido de respeito à privacidade da família

Um mês após ser colocada em coma induzido depois de uma cirurgia intestinal de emergência, Bonnie Tyler continua em tratamento sem novas atualizações oficiais sobre seu estado de saúde. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, a equipe da cantora afirmou que a ausência de notícias deve ser interpretada como um sinal de estabilidade durante o processo de recuperação.

A artista foi internada em 7 de maio em um hospital de Faro, no sul de Portugal, onde passou por uma cirurgia intestinal de emergência. No dia seguinte, seu agente informou que os médicos decidiram induzir um coma para favorecer sua recuperação.

Desde então, familiares e representantes divulgaram poucas informações sobre a evolução clínica da cantora.

Na nova mensagem, publicada inicialmente em um grupo de fãs no Facebook e depois reproduzida no site oficial de Bonnie, a equipe informou que ela permanece em Portugal, onde continua recebendo tratamento médico.

"Ainda não houve novas atualizações sobre a recuperação contínua de Bonnie, mas devemos presumir que a ausência de notícias significa estabilidade e que ela está no lugar certo", escreveram.

Equipe alerta para imagens falsas e rumores nas redes

Além de atualizar os fãs sobre a falta de novidades no quadro clínico, os representantes da artista demonstraram preocupação com a disseminação de conteúdos enganosos na internet.

Segundo a equipe, páginas não oficiais têm compartilhado imagens produzidas por inteligência artificial e relatos falsos sobre a situação da cantora.

"Achei que seria bom escrever um pequeno lembrete para que não confiem em páginas aleatórias nas redes sociais que estão compartilhando fotos (muitas vezes geradas por IA) e histórias falsas sobre o que está acontecendo. Bonnie continua em Portugal, que é o melhor lugar para ela neste momento, enquanto seu tratamento prossegue", disseram.

Os representantes também agradeceram as mensagens recebidas de admiradores ao redor do mundo e afirmaram que os relatos de pessoas que passaram por situações semelhantes têm servido de conforto neste período.

"Espero que todos estejam bem. É um momento difícil. Temos encontrado conforto no fato de que tantas pessoas escreveram desejando melhoras e contando que passaram por situações semelhantes. Parece ser o tipo de situação que pode levar bastante tempo, então a paciência será fundamental", declararam.

Família pede fim das especulações

O comunicado reforça ainda um pedido já feito anteriormente pela família e pela equipe da cantora para que imprensa e fãs evitem especulações sobre seu estado de saúde.

"Quando houver qualquer nova informação sobre o estado de saúde de Bonnie, emitiremos outro comunicado, mas pedimos que a imprensa deixe de especular ou publicar rumores infundados, que apenas servem para causar sofrimento à sua família, amigos e aos muitos fãs, e reiteramos o pedido por privacidade e respeito neste momento difícil".

Sem divulgar previsões ou detalhes sobre a recuperação, a equipe afirmou que o tratamento segue evoluindo de forma gradual.

"Portanto, podemos presumir, por enquanto, que as coisas continuam avançando lentamente. Devemos continuar dando à família o espaço e a paciência de que precisa, confiando que os médicos estão cuidando de tudo", publicaram.

Ícone da música pop e rock, Bonnie Tyler alcançou fama mundial com sucessos como It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart e Holding Out for a Hero. A cantora completará 75 anos na próxima segunda-feira.

Veja também