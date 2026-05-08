Sex, 08 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta08/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAMOSOS

Equipe de Bonnie Tyler pede privacidade após cantora ser colocada em coma induzido

Artista britânica passou por cirurgia intestinal de emergência em Portugal, teve quadro inicialmente descrito como estável e agora se recupera sob cuidados intensivos

Reportar Erro
A cantora britânica Gaynor Sullivan, também conhecida como Bonnie TylerA cantora britânica Gaynor Sullivan, também conhecida como Bonnie Tyler - Foto: ANDREW MATTHEWS / POOL / AFP

A cantora britânica Bonnie Tyler, estrela internacional da música nos anos 1980 e voz de sucessos como "Total Eclipse of the Heart", foi colocada em coma induzido nesta quinta-feira após passar por uma cirurgia intestinal de emergência em Portugal, confirmou esta sexta-feira seu agente.

"Os médicos de Bonnie a colocaram em coma induzido para favorecer sua recuperação. Pedimos que respeitem sua privacidade neste momento difícil", afirmou seu porta-voz, Judd Lander, em declaração transmitida à AFP.

A artista, que completará 75 anos dentro de um mês, foi internada na quarta-feira em um hospital de Faro, no sul de Portugal, onde mantém uma residência secundária, para se submeter a uma "cirurgia intestinal de emergência".

Leia também

• Bonnie Tyler, de "Total Eclipse of the Heart", é internada em Portugal e está em coma induzido

• Jane Fonda escreve homenagem a Ted Turner, seu "ex-marido favorito": "Um pirata aventureiro"

• Material girl: Madonna oferece recompensa por figurino desaparecido após Coachella

Inicialmente, sua equipe havia informado que a intervenção havia "ocorrido bem" e que a cantora estava "em recuperação", sem divulgar detalhes adicionais sobre seu quadro clínico.

Bonnie Tyler tinha início de turnê marcado para 22 de maio, com apresentações previstas na Alemanha, Áustria e Reino Unido.

Ícone da música pop e rock
Nascida no País de Gales com o nome de Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler alcançou projeção internacional no fim dos anos 1970 com o sucesso "It's a Heartache".

Nos anos 1980, consolidou-se como um dos grandes nomes da música pop e rock com hits como "Total Eclipse of the Heart", lançado em 1983, e "Holding Out for a Hero", de 1984.

Dona de uma voz rouca inconfundível e de uma imagem marcante, tornou-se uma das artistas britânicas mais reconhecidas de sua geração.

Em 2013, representou o Reino Unido no Festival Eurovisão da Canção com a música "Believe in Me", terminando na 19ª colocação.

Uma década depois, em 2023, foi homenageada pelo rei Charles III com o título de membro da Ordem do Império Britânico (MBE), em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para a música.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter