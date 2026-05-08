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FAMOSOS Equipe de Bonnie Tyler pede privacidade após cantora ser colocada em coma induzido Artista britânica passou por cirurgia intestinal de emergência em Portugal, teve quadro inicialmente descrito como estável e agora se recupera sob cuidados intensivos

A cantora britânica Bonnie Tyler, estrela internacional da música nos anos 1980 e voz de sucessos como "Total Eclipse of the Heart", foi colocada em coma induzido nesta quinta-feira após passar por uma cirurgia intestinal de emergência em Portugal, confirmou esta sexta-feira seu agente.

"Os médicos de Bonnie a colocaram em coma induzido para favorecer sua recuperação. Pedimos que respeitem sua privacidade neste momento difícil", afirmou seu porta-voz, Judd Lander, em declaração transmitida à AFP.

A artista, que completará 75 anos dentro de um mês, foi internada na quarta-feira em um hospital de Faro, no sul de Portugal, onde mantém uma residência secundária, para se submeter a uma "cirurgia intestinal de emergência".

Inicialmente, sua equipe havia informado que a intervenção havia "ocorrido bem" e que a cantora estava "em recuperação", sem divulgar detalhes adicionais sobre seu quadro clínico.

Bonnie Tyler tinha início de turnê marcado para 22 de maio, com apresentações previstas na Alemanha, Áustria e Reino Unido.

Ícone da música pop e rock

Nascida no País de Gales com o nome de Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler alcançou projeção internacional no fim dos anos 1970 com o sucesso "It's a Heartache".

Nos anos 1980, consolidou-se como um dos grandes nomes da música pop e rock com hits como "Total Eclipse of the Heart", lançado em 1983, e "Holding Out for a Hero", de 1984.

Dona de uma voz rouca inconfundível e de uma imagem marcante, tornou-se uma das artistas britânicas mais reconhecidas de sua geração.

Em 2013, representou o Reino Unido no Festival Eurovisão da Canção com a música "Believe in Me", terminando na 19ª colocação.

Uma década depois, em 2023, foi homenageada pelo rei Charles III com o título de membro da Ordem do Império Britânico (MBE), em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para a música.

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