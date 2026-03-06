Sex, 06 de Março

Equipe de Britney Spears publica nota após prisão da artista, leia na íntegra

Fichada por dirigir alcoolizada, artista responderá em liberdade e deverá se apresentar no tribunal em 4 de maio

Britney Spears Britney Spears  - Foto: Reprodução/Instagram

A equipe de Britney Spears se pronunciou nas redes sociais sobre o fato da cantora ter sido presa por ter dirigido alcoolizada, na última quarta-feira (4).

"A Britney tomará as medidas corretas e cumprirá a lei, e esperamos que este seja o primeiro passo para uma mudança necessária há muito tempo na vida dela. Esperamos que ela consiga a ajuda e o apoio de que precisa durante este momento difícil", iniciou a nota.
Segundo o comunicado, Sean Preston e Jayden James, filhos da artista, passarão um tempo na companhia da cantora. 

"Seus entes queridos elaborarão um plano necessário e há muito esperado para garantir seu sucesso e bem-estar", finalizou a nota sem explicar de que "plano" se tratava.

Conforme apuração da CNN, a Patrulha Rodoviária da Califórnia disse que a cantora estava "dirigindo de forma errática em alta velocidade, apresentou sinais de embriaguez e se submeteu a uma série de testes de sobriedade". 

A artista foi presa após os exames indicarem uma combinação de drogas e álcool enquanto estava dirigindo, fichada e liberada na madrugada. Ela responderá em liberdade e deverá se apresentar no tribunal em 4 de maio.

