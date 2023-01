Equipe de Bruna Griphao divulga capa do single "Bandida" e marca sua estreia como cantora; confira

Com mais de 14 anos de trajetória na dramaturgia, em pleno confinamento do Big Brother Brasil, Bruna Griphao se prepara para estrear como cantora profissional. A artista deixou gravado o single “Bandida” que marca sua estreia na música e sua equipe já postou a capa da faixa de estreia da artista.

Confira:



Faça o pre-save do single

Nova carreira

Aproveitando a visibilidade do reality, a artista aposta no início de uma nova fase da sua carreira, onde encontrou um novo caminho para explorar seu talento e contar suas experiências através da arte.

"A ideia de lançar a música enquanto eu tô no BBB é aproveitar o momento, essa é uma oportunidade enorme que a maioria dos artistas não tem. Mesmo eu tendo uma visibilidade, mesmo sendo atriz há tantos anos, é um mercado diferente, uma outra proposta, e com o Big Brother talvez eu possa alcançar meus objetivos e chegar a mais pessoas com algo que é tão importante e especial para mim, que é a música.", conta Bruna.