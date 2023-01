A- A+

bbb 23 Equipe de Bruna Griphao se posiciona contra Gabriel Fop no segundo Paredão do BBB 23 O modelo, que teve um relacionamento com a atriz dentro da casa, está na berlinda

Logo após a formação do Paredão do BBB 23, a equipe de Bruna Griphao se posicionou contra Gabriel na votação. O modelo, que teve um relacionamento com a atriz dentro da casa, está na berlinda e corre o risco de eliminação nesta terça-feira (31). Em uma publicação, que está fixada no perfil, a equipe argumentou sobre a posição no Paredão e ainda colocou o link para a votação, no site do Gshow.

O posicionamento da equipe foi bem recebido por muitos fãs. “Adm não prometeu nada e entregou tudo”, escreveu um usuário. “Que delícia”, afirmou outro. No entanto, teve também que criticou a postura. “Que vergonha ADM. Essa nem é a vontade da Bruna, respeitem a vontade dela, vocês estão representando ela”, disse mais uma.

