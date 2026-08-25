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Equipe de Dolly Parton revela causa da morte da estrela da música americana

Ícone da música country, a cantora de hits como 'Jolene' morreu aos 80 anos nesta terça-feira, 25

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Dolly Parton, ícone da música country, morreu aos 80 anos Dolly Parton, ícone da música country, morreu aos 80 anos  - Foto: Valerie Maco /AFP

Dolly Parton morreu após uma "breve batalha contra o câncer", informaram os representantes da cantora à revista People nesta terça-feira, 25. O tipo de câncer não foi divulgado.

"Depois de enfrentar bravamente uma breve batalha contra o câncer, Dolly deixou sua vida terrena hoje, no Vanderbilt-Ingram Cancer Center, cercada por pessoas que amava", diz o comunicado reproduzido pela People.

Parton, ícone da música country, morreu aos 80 anos nesta terça-feira. A notícia foi anunciada por seu sobrinho, Bryan Seaver, em um vídeo publicado nas redes sociais.

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A cantora havia sido internada no Vanderbilt-Ingram Cancer Center, em Nashville, nos Estados Unidos, na sexta-feira, 21, e morreu quatro dias depois. Segundo informações divulgadas pela People, Parton também enfrentava problemas renais e doenças autoimunes.

A estrela da música americana escreveu centenas de canções, incluindo clássicos como Jolene, Coat of Many Colors e I Will Always Love You, acumulando mais de 100 milhões de cópias vendidas mundialmente e ultrapassando 1 bilhão de reproduções em plataformas digitais.

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