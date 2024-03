Equipe de Fernanda se pronuncia sobre fala capacitista da sister; confira a íntegra

A- A+

A equipe da sister Fernanda Bande, confinada no BBB 24, se pronunciou, na tarde desta terça (19), sobre suas falas em relação a Beatriz, consideradas capacitistas. O pronunciamento foi feito nas redes sociais da niteroiense, após a ampla repercussão negativa na web. Na companhia de Pitel, Lucas e Leidy, Fernanda disse que Beatriz era "dodói" e que lhe "falta um cromossomo".



Surpreendentemente, a equipe de Fernanda não "passou pano" para a sister no pronunciamento, que começa dizendo:

"Não existe desculpa plausível capaz de apagar ou diminuir a dor de todos PCDs e suas famílias nesse momento. Fernanda errou e ponto."

Afirmando que não compactuam com as falas da niteroiense, a equipe continua o pronunciamento dizendo que "temos ciência que também é nosso papel alertá-la sobre o assunto aqui fora."



Confira a íntegra do pronunciamento, abaixo:



