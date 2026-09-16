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DECLARAÇÃO Equipe de Hayden Panettiere rebate notícias sobre possível causa da morte da atriz Atriz morreu em 16 de agosto e foi encontrada inconsciente em uma residência na cidade de Greenville, nos Estados Unidos.

Um mês após a morte da atriz Hayden Panettiere, as autoridades ainda buscam respostas sobre a causa de sua morte precoce aos 36 anos.

Um representante da equipe da atriz negou os relatos que alegavam que ela havia ingerido um comprimido contendo fentanil nas horas que antecederam sua morte.

"Conforme informado pelo Gabinete do Médico Legista do Condado de Greenville, a morte de Hayden continua sob investigação, aguardando a conclusão dos resultados toxicológicos, apesar de relatos de alguns veículos de imprensa afirmarem o contrário", disse o representante de Hayden em um comunicado ao E! News nesta quarta-feira, 16.

"Relatos recentes atribuídos a fontes não identificadas são boatos não verificados e têm gerado informações conflitantes que continuam a circular", completou.

"Embora todos estejamos ansiosos por um desfecho e por compreender melhor as circunstâncias que envolveram sua partida, devemos manter a paciência e permitir que o processo de investigação siga seu curso", acrescentou o porta-voz. "As respostas que todos buscamos virão."

As alegações não confirmadas sobre a possível causa da morte de Panettiere surgiram ao mesmo tempo em que o ex-namorado de Hayden, Brian Hickerson, e o irmão dele, Zack Hickerson - ambos presentes quando a atriz de Heroes faleceu, em 16 de agosto - foram detidos brevemente devido a uma briga em um bar em Greenville, na Carolina do Sul, no último sábado, 12 de setembro

Segundo um relatório preliminar de autópsia obtido anteriormente pelo E! News, o legista do Condado de Greenville, Mike Ellis, constatou que "não foram encontrados sinais de trauma que pudessem ter contribuído para a morte".

Nesta segunda-feira, 14, fontes próximas à investigação ouvidas pelo site TMZ, disseram que a causa da morte de Hayden teria sido a ingestão de oxicodona contaminada com fentanil. O veículo relatou ainda que Panettiere teria consumido drogas durante um voo de Los Angeles a Carolina do Sul.

Panettiere morreu em 16 de agosto e foi encontrada inconsciente em uma residência na cidade de Greenville, nos Estados Unidos. A atriz e seu namorado estavam hospedados juntos, e ele deu a ela o medicamento Narcan - que atua na reversão de efeitos de uma overdose por opioides - ao encontrá-la inconsciente.

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