A- A+

lady gaga Equipe de Lady Gaga pede que luzes do Galeão sejam apagadas durante desembarque da cantora Gaga pousou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão (RJ), nesta terça (29)

A cantora Lady Gaga desembarcou no Brasil nesta terça (29), pousando no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão (RJ).

Mas a equipe de Gaga fez um pedido inusitado: queriam que todas as luzes do desembarque internacional fossem apagadas para a sua chegada.

O pedido de Lady Gaga foi atendido, e a cantora foi vista saindo do aeroporto acompanhada de 6 pessoas em sua equipe de apoio. Os fãs (conhecidos como Little Monsters) que aguardavam na área, receberam Lady Gaga com as luzes apagadas.

O carro da artista foi escoltado até o Hotel Copacabana Palace, onde Gaga irá se hospedar durante sua estadia até o show no próximo sábado (3). Na entrada, mais "little monsters" recepcionaram a artista.

Veja também