Madonna Equipe de Madonna se impressiona com passarela construída do Copacabana Palace ao palco Rainha do pop chegou ao Rio nesta segunda-feira (29) junto de sua equipe de aproximadamente 200 pessoas

Madonna chegou ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (29) junto de sua equipe de aproximadamente 200 pessoas. Enquanto se preparam para a apresentação que vai encerrar a "Celebration tour" na Praia de Copacabana, no Rio, neste sábado (4), bailarinos vem compartilhando nas redes sociais suas impressões da cidade.

Marvin Gofin, um dos membros do balé de Madonna, compartilhou em stories do Instagram como ficou impressionado com a passarela construída do Copacabana Palace até o palco.

Em seguida, ele mostrou como seria insustentável passar pela praia com o tanto de pessoas esperadas — são esperadas aproximadamente 1,5 milhão de pessoa.

Marvin comemorou também nesta segunda-feira (29) seu aniversário com direito a uma festa na piscina do hotel.

