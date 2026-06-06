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Equipe de Maiara nega problemas de saúde e anuncia ação judicial contra críticos

No comunicado, a equipe afirma que a artista está bem e com a agenda profissional em dia, e atribui os rumores a vídeos editados de forma intencional para criar uma impressão falsa de que ela estaria doente ou debilitada

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Cantora Maiara, da dupla Maiara e MaraísaCantora Maiara, da dupla Maiara e Maraísa - Foto: Reprodução/X / Estadão

A assessoria da dupla sertaneja Maiara & Maraisa divulgou na última sexta-feira, 5, uma nota rebatendo especulações sobre o estado de saúde de Maiara, 38, que circularam após um vídeo da cantora viralizar e motivar comentários sobre sua aparência.

 

No comunicado, a equipe afirma que a artista está bem e com a agenda profissional em dia, e atribui os rumores a vídeos editados de forma intencional para criar uma impressão falsa de que ela estaria doente ou debilitada. Segundo a nota, os conteúdos usam cortes descontextualizados para sustentar uma narrativa que não corresponde à realidade.

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A assessoria também anunciou que medidas legais já foram adotadas contra os responsáveis pelas publicações, enquadrando as mensagens como difamação e dano moral. O argumento é que esse tipo de conteúdo pode comprometer a imagem da cantora e, por consequência, a carreira da dupla com a irmã gêmea Maraisa. A nota encerra com a frase em maiúsculas: "Respeito é inegociável "

Nos comentários à publicação, colegas do meio artístico manifestaram apoio a Maiara, entre eles Ana Castela e a dupla Fred & Fabrício.

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