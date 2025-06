A- A+

Famosos Equipe de Maria Bethânia nega autoria de texto feito por página de humor 'Bangalô de Gente Nobre', que começou há 15 anos, se define como 'um perfil sem compromisso com a verdade das coisas e com pretensões risíveis'

Com mais de 21 mil seguidores no Instagram, o perfil de humor "Bangalô de Gente Nobre" costuma publicar sátiras do universo da MPB — todas como uma espécie de "alter ego" da cantora Maria Bethânia. Na "bio" da página, há um aviso: "Um perfil sem compromisso com a verdade das coisas e com pretensões risíveis". Neste domingo (1º), no entanto, a equipe da intérprete de "Olha" e "Negue" fez o seguinte comentário em uma das publicações recentes do perfil: "Este depoimento e este Instagram não é de @mariabethaniaoficial. Alguém está se passando por ela. FAKE!".

Na publicação em questão, o "Bangalô de Gente Nobre" brincava com um vídeo antigo de Caetano Veloso, em que ele afirma que "quando Bethânia nasceu, ela trouxe a dimensão da briga, da desavença, da ideia de que os desejos individuais merecem entrar em conflito". Na legenda, o perfil ironizou: "nunca é de mais relembrar que PAZ mesmo, só existe no cemitério e na canção de Negro Gil".





Sem deixar de lado o tom debochado, o portal respondeu a equipe da cantora com outra publicação. Com uma foto da professora Cleonice Berardinelli (1916-2023), ex-integrante da Academia Brasileira de Letras, e com a música "Yayá Massemba" ao fundo (aquela com o refrão "Vou aprender a ler, pra ensinar meus camaradas), ele escreveu:

"Dona Cleonice, senhores. Para ensinar a gente a ler, a interpretar texto e a reconhecer o que é uma paródia, uma ironia, uma metáfora, uma ambiguidade entre tantos outros efeitos de sentido. Viva o humor e as suas potências, Bangalô. Atenção: já mandei recado, se quiser que eu apague o Bangalô, topo. Não ganho absolutamente nada com isso aqui. Amém para todos nós. #RespeitoMuitoMinhasLágrimas #AfastaMeDeMimEsseCálice #PrenderALer #OsCornosPraForaEAcimaDaManada #PorIssoQueOBrasilNãoDáCerto".

Nos comentários, complementou: "Tou pensando seriamente em mandar meu currículo para fazer a mídia do perfil oficial (gargalhadas)!".

Página de humor começou há 15 anos: 'É só uma maneira de homenagear uma artista que amo muito'

Hoje "Bangalô de Gente Nobre", a página de humor começou em 2010, no Twitter. Há 10 anos, em 2015, com cada vez mais fãs, migrou para o Facebook. Na época, ainda se chamava "Bethânia Verde". Na época, o criador da página deu uma entrevista ao Globo, deixando a identidade anônima (postura que mantém até hoje). Na ocasião, ele contou que criou o personagem inspirado em um vídeo do Youtube em que a cantora Maria Bethânia, no palco, reclama com um iluminador (“tire essa luz verde daqui, estou parecendo uma bananeira”).

— Não quero estragar a brincadeira, que só tem compromisso com o humor, é tudo fictício. Além disso, tenho medo de a própria Maria Bethânia interpretar mal a minha homenagem, de parecer que quero usar a imagem dela, não é nada disso. É só uma maneira de homenagear uma artista que amo muito — disse.

Sobre sua identidade, ele revelou apenas que não havia completado 30 anos ainda, era doutorando e professor de Linguística e vivia no interior do Nordeste, onde nasceu e cresceu numa casa onde Maria Bethânia e Gal Costa cantavam pelas paredes.

— Conheço bastante sobre as duas, mas quis criar o personagem sobre Bethânia porque aquele vídeo da “bananeira” me inspirou. Comecei de brincadeira no Twitter, e abri a página em maio. Mas hoje tanta gente escreve, comenta, retruca as informações, pede para contar essa ou aquela história que a coisa começou a demandar tempo de verdade. Tem um pessoal de uma festa de São Paulo que quer porque quer que eu apareça lá vestido de Bethânia Verde para ser DJ, mas eu não sou DJ, sou só um fã — contou, na época.

