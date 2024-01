A- A+

bbb 24 Equipe de Maycon se pronuncia sobre comportamento capacitista do brother Falas controversas do cozinheiro escolar foram direcionadas ao atleta paralímpico Vinicius Rodrigues

Após a repercussão negativa na web do comportamento do participante Maycon Cosmer durante a Prova do Líder do BBB 24, nesta segunda (8), a equipe do brother se pronunciou sobre o ocorrido. O cozinheiro escolar foi acusado de capacitismo nas redes sociais e já é tido pelos internautas como “vilão” do reality.

Em nota, a equipe de Maycon Cosmer lamentou o ocorrido e disse acreditar que o brother irá refletir sobre suas ações.

Nota da equipe de Maycon Cosmer | Imagem: Reprodução

Entenda

Durante a primeira Prova do Líder do BBB 24, Maycon fez comentários debochados para o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues. O cozinheiro teve de escolher alguém para percorrer um pequeno circuito com obstáculos e lama. Recorreu, então, ao atleta.

No meio da dinâmica, Vinicius teve de trocar a sua prótese. "Bora brincar, Vini?", perguntou Maycon. "Sobe de boa isso aí (a escada), Vinicius. A cara dele fechada de mal já. Ele falou que queria correr hoje"

Outra fala infeliz de Maicon foi quando ele perguntou se poderia apelidar a prótese de Vinicius, no que o atleta o alertou: “Brincadeira tem limite”





