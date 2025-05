Equipe de ''O Agente Secreto'' faz aparição no tapete vermelho da cerimônia de premiação em Cannes

A- A+

A cerimônia de premiação do Festival de Cannes acontece neste sábado (24). A equipe do filme brasileiro ''O Agente Secreto'', do pernambucano Kleber Mendonça Filho, que está concorrendo à Palma de Ouro, marcou presença no tapete vermelho neste último dia de evento.

Na transmissão oficial do festival, podemos ver o cineasta Kleber Mendonça Filho, ao lado da produtora e esposa Emilie Lesclaux. Outros membros de ‘’O Agente Secreto’’ estavam presentes, mas o que chamou atenção foi a ausência do protagonista Wagner Moura, que concorre na categoria de atuação de Cannes. Será que ele estava disfarçado na multidão ao redor do Palácio dos Festivais?

''O Agente Secreto'' concorre aos principais prêmios da cerimônia, incluindo a aclamada Palma de Ouro. O suspense brasileiro está entre os 22 filmes na mostra competitiva. O anúncio dos vencedores começará às 18h40 locais (13h40 de Brasília).

