CINEMA Equipe de "O agente secreto" mostra bastidores do Globo de Ouro em clima de festa; veja fotos Diretor e atores publicam fotos durante cerimônia de premiação em Hollywood e são enaltecidos com torcida brasileira: 'Clima de Copa'

O diretor Kleber Mendonça Filho e parte do elenco do filme " O agente secreto" usou as redes sociais durante a realização do Globo de Ouro, neste domingo (11), para mostrar parte dos bastidores da premiação, em clima de celebração. O longa-metragem concorre a três categorias: melhor filme de drama, melhor filme de língua não inglesa e melhor ator em filme de drama (para Wagner Moura, protagonista da narrativa).

Num dos registros, Kleber Mendonça Filho clicou os atores Gabriel Leone e Alice Carvalho em momentos descontraído na mesa do evento.

Alice Carvalho usou o X para postar uma imagem de Emilie e Kleber. "Meus pais", ela escreveu.

No perfil do diretor Kleber Mendonça Filho, admiradores do filme vêm deixando palavras que enaltecem o trabalho do cineasta. "Chegou o dia! Brilhem, queridos!!! No clima de Copa do Mundo por aqui!", exaltou uma internauta. "Bota pra torar, Kleber! Todos os pernambucanos estão com você!", acrescentou outra pessoa. "As melhores energias para vcs, aconteça o que acontecer, o orgulho já é imenso pelo cinema do nordeste brasileiro", escreveu mais um usuário do Instagram.





Ambientado no final dos anos 1970, durante a ditadura militar brasileira, "O agente secreto" acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que o clima não é dos melhores. O elenco do filme — laureado com o prêmio de melhor ator e melhor diretor na última edição do Festival de Cannes, na França — reúne nomes como Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Thomás Aquino e Udo Kier, entre outros.

