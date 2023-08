A- A+

FAMOSOS Equipe de Sidney Sampaio vai lidar com prejuízos do hotel; ator está 'se recuperando' Ator sofreu duas fraturas e adiou peça

Antes de cair do primeiro andar de um hotel em Copacabana, na Zona Sul, do Rio de Janeiro, o ator Sidney Sampaio danificou instalações do quarto em que estava acomodado. Procurados pelo O GLOBO, o estabelecimento não informou o tamanho do estrago. Já a assessoria do artista diz que a equipe jurídica dele está responsável por lidar com os prejuízos.

Segundo testemunhas, o ator teria começado a quebrar o quarto em que estava acomodado por volta das 4h da manhã de sexta-feira, dia 4. Hóspedes relatam que às 7h da manhã uma confusão no primeiro andar teria sido instaurada. Os bombeiros chegaram a tempo de socorrer a vítima e tentaram segurar o artista na queda. Sidney caiu na calçada, antes de ser pego nos braços pela equipe.

A empresária disse que o ator "sofreu de efeitos colaterais em uma medicação para insônia que culminou nos episódios" da manhã da última sexta-feira, dia 4. Agora, neste fim de semana, o foco é Sidney Sampaio se recuperar. Ele fraturou dois membros na queda.

"Ele está bem, mas em recuperação" explica a empresária Claudia Melo.

'Medicado corretamente'

Quem também falou sobre o caso do artista foi Juliana Gama Barros, ex-companheira do ator e com quem ele tem um filho. Por meio das redes sociais, a psicóloga reforçou as boas qualidades de Sidney, tanto no dia a dia como na paternidade, e disse que ele está medicado corretamente.

"Sidney é um pai maravilhoso. Ama o Léo incondicionalmente. Devido a privação de sono por conta da rotina pesada de trabalho, tomou medicação para dormir sem orientação médica. O que muitas pessoas fazem de forma errada. A consequência disso, infelizmente, foi o episódio de hoje [ontem]", disse Juliana em sua conta no Instagram.

"Agradeço a todas as mensagens de carinho e preocupação. Ele está sendo medicado corretamente e passa bem. Que Deus ilumine o caminho dele e tire todas as pessoas ruins que querem se aproveitar de uma situação. Quem o conhece sabe do profissional dedicado e competente que é", acrescentou Juliana.

Ator será ouvido pela Polícia

A Polícia Civil já está investigando o caso do ator Sidney Sampaio e o registrou na 13ª DP (Ipanema). Ricardo Barbosa, delegado responsável pelo caso, afirmou que os celulares do ator foram encontrados no local e levados para a delegacia. Barbosa informou que ainda irá ouvir o ator sobre o episódio.

