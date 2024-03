A- A+

BBB 24 Equipe de Wanessa Camargo se manifesta após desclassificação: "Jogo acabou" Davi acusou cantora de agressão; tag 'Wanessa expulsa' está entre os assuntos mais comentados do momento no X

A equipe de Wanessa Camargo se manifestou após a cantora ser desclassificada do BBB24, neste sábado (2). Dado Dolabella disse estar "chocado" e "perplexo" na primeira publicação nas redes sociais após sua namorada, Wanessa Camargo, deixar o BBB24, neste sábado. A sister teve mais um desentendimento com Davi, que acusou a cantora de agressão, após a festa desta madrugada.

Pelas redes sociais, Dado Dolabella disse não ter visto motivos para expulsão e afirmou nunca ter imaginado que Wanessa deixaria o programa nestas circunstâncias. "Se isso aconteceu, foi o melhor para ela", disse o artista, que relatou estar a caminho do Rio de Janeiro para dar "apoio e amor" à namorada.

Em postagens anteriores, Dado já havia defendido Wanessa, em meio a apelos nas redes sociais para que ela fosse expulsa. O artista afirmou que, na avaliação dele, não se tratou de uma agressão e ironizou Davi, chamando-o de "Davítima".



Durante a madrugada, a cantora teria acordado o brother, que foi ao confessionário reclamar das atitudes dela. Segundo Davi, ela teria atingido sua perna enquanto dançava no quarto. O brother pediu a expulsão da Wanessa. No X, antigo Twitter, a tag "Wanessa expulsa" está entre os assuntos mais comentados do momento.

Após deixar a festa, Wanessa entrou no quarto agitada e foi contida por Yasmin Brunet e Giovanna Pitel. A cantora se desvencilhou das duas e começou a dançar em frente à cama em que Davi dormia (veja o vídeo abaixo). Após o brother acordar ela diz: "Desculpa Davi. Eu estou meio louca".

