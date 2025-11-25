Ter, 25 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça25/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CELEBRIDADES

Equipe pede oração após Brigitte Bardot ser hospitalizada novamente na França

Esta é a segunda internação recente da artista, de 91 anos

Reportar Erro
Equipe pede oração após Brigitte Bardot ser hospitalizada novamente na FrançaEquipe pede oração após Brigitte Bardot ser hospitalizada novamente na França - Foto: Valery Hache / AFP

A equipe de Brigitte Bardot confirmou nesta terça-feira, 25, que a atriz, de 91 anos, está hospitalizada. O anúncio foi feito no perfil do Instagram oficial da artista: "Brigitte Bardot está hospitalizada. Rezem pela saúde dela. Mostrem ao mundo o amor sem limites que vocês têm por Madame Brigitte."

A publicação também informou que fãs organizaram um encontro hoje, às 18h (horário local), em Saint-Tropez, no sul da França, próximo à estátua que homenageia a atriz, para rezar por sua recuperação.

A confirmação ocorre após reportagens do jornal francês Var Matin e do ICI Provence, que haviam noticiado que a atriz está internada há cerca de 10 dias. Segundo os veículos, Brigitte deixou sua residência em La Madrague, em Saint-Tropez, para ser levada novamente ao hospital Saint-Jean, o mesmo onde havia sido atendida no mês passado.

Leia também

• Diamantes feitos com cinzas de Preta Gil foram distribuídos à família e aos amigos

• Morre o cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff, ícone do reggae, aos 81 anos

• Brigitte Bardot publica livro abecedário com suas definições escritas à mão

Esta é a segunda internação recente da artista, que esteve hospitalizada em outubro devido a uma "doença séria" não detalhada publicamente. Na ocasião anterior, a Fundação Brigitte Bardot informou ao ICI Provence que ela havia passado por um procedimento cirúrgico leve, com boa evolução. Após receber alta, a atriz retornou para casa, onde seguia em repouso.

Em meio às especulações sobre sua saúde, Bardot precisou se pronunciar no X (antigo Twitter) para desmentir boatos de sua morte. "Estou bem e não pretendo jogar a toalha", escreveu, criticando a disseminação de notícias falsas envolvendo seu nome

A artista, ícone do cinema francês e conhecida por sua atuação em defesa dos animais, enfrenta problemas de saúde recorrentes. Em julho de 2023, ela chegou a receber atendimento médico em casa após apresentar dificuldades respiratórias em meio a uma onda de calor no sul da França.

Carreira de sucesso
Brigitte Bardot consolidou uma carreira repleta de sucessos e até hoje é considerada um ícone do cinema francês. Apesar de sua última passagem pelo set ter sido há 50 anos, a atriz mantém um legado de talento que inspira novos atores.

Depois de se afastar do cinema, Bardot se dedicou às causas dos direitos dos animais. Ela criou a Fondation Brigitte Bardot em 1986 para apoiar este trabalho, financiando seu lançamento com a venda de joias e outros objetos pessoais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter