A- A+

TELEVISÃO "Era tanta humilhação que a gente passava", Sabrina Sato lembra tempos de "Pânico" com Nicole Bahls As duas trabalharam juntas no programa da Band; Sabrina esteve no "Pânico" de 2003 a 2013

Após a apresentação de Nicole Bahls, no quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, neste domingo (26), a apresentadora Sabrina Sato, que estava como jurada convidada desta semana, se emocionou ao ver a ex-colega de “Pânico”.

"Eu estou até emocionada de estar aqui, hoje, vendo a Nicole brilhar nos domingos. Porque, assim, a gente trabalhou juntas há muitos anos", falou Sabrina. No que Luciano Huck completou: “No Pânico”.

"No 'Pânico', aos domingos, e era tanta humilhação que a gente passava. A gente ralava tanto, que, agora, vê-la brilhar e dançar aqui, se divertir, é tão bom. Faz tão bem para minha alma", continuou Sabrina.

"Amiga, a gente venceu!", declarou Sabrina, sob aplausos da plateia. "Vocês são e sempre serão protagonistas das suas próprias histórias", exaltou, então, Huck.



Veja também