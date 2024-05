A- A+

Cultura Eric Clapton recebe aplausos e vaias ao tocar música em homenagem a técnico do Liverpool Músico tocou acordes de "You'll Never Walk Alone" em show britânico

Eric Clapton acabou em meio a uma "briga de torcida" durante apresentação em Liverpool, na Inglaterra. Na introdução de sua clássica "Tears in heaven", o músico britânico tocou alguns acordes de "You'll never walk alone", canção tradicionalmente entoada pela torcida do Liverpool nas arquibancadas do estádio Anfield.

Apesar de ter agradado a muitos dos torcedores do time presentes no show, que cantaram os versos mais famosos da música, Clapton também desagradou os torcedores de outros times, que ensaiaram algumas vaias.

O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais.

Sempre de poucas palavras, Clapton não se mostrou afetado pelas vaias e concluiu o número com uma dedicação ao técnico Jürgen Klopp, de saída do Liverpool após quase 10 anos. "Para Jürgen", resumiu o cantor.

Apesar da homenagem, Clapton não é torcedor do Liverpool, mas do West Brom.

Aos 79 anos, o músico se apresenta no Brasil em setembro, com shows previstos para Rio, São Paulo e Curitiba.

