LUTO

Eric Dane, estrela de "Grey's Anatomy" e "Euphoria", morre aos 53 anos

Ator vivia com esclerose lateral amiotrófica (ELA)

Eric Dane em tapete vermelho da série 'Countdown', em Los Angeles, em maio de 2025 Eric Dane em tapete vermelho da série 'Countdown', em Los Angeles, em maio de 2025  - Foto: VALERIE MACON / AFP

Eric Dane, ator de "Grey's Anatomy" e "Euphoria", faleceu 53 anos, segundo informou a CNN após confirmação do assessor de imprensa de Dane. O astro lutava, desde 2025, contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurológica degenerativa, ainda sem cura.

"Com o coração pesado, compartilhamos que Eric Dane faleceu na tarde de quinta-feira, após uma corajosa batalha contra a ELA. Dane passou seus últimos dias cercado por queridos amigos, sua dedicada esposa e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de seu mundo", diz o comunicado.

 

O ator Eric Dane em 'Grey's Anatomy' O ator Eric Dane em 'Grey's Anatomy' — Foto: Divulgação

"Ao longo de sua trajetória com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado da conscientização e da pesquisa, determinado a fazer a diferença para outros que enfrentam a mesma luta. Ele fará muita falta e será sempre lembrado com carinho. Eric adorava seus fãs e é eternamente grato pelo amor e apoio que recebeu. A família pediu privacidade enquanto navegam por esse tempo impossível".

 

Desde a confirmação de seu diagnóstico de ELA, Dane se esforçou para defender aqueles que têm a mesma condição de saúde. A doença atinge os neurônios motores - células responsáveis por controlar os movimentos voluntários do corpo, como andar, falar, mastigar, respirar ou escrever .

