Eric Dane, estrela de "Grey's Anatomy" e "Euphoria", morre aos 53 anos

A- A+

Eric Dane, ator de "Grey's Anatomy" e "Euphoria", faleceu 53 anos, segundo informou a CNN após confirmação do assessor de imprensa de Dane. O astro lutava, desde 2025, contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurológica degenerativa, ainda sem cura.

"Com o coração pesado, compartilhamos que Eric Dane faleceu na tarde de quinta-feira, após uma corajosa batalha contra a ELA. Dane passou seus últimos dias cercado por queridos amigos, sua dedicada esposa e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de seu mundo", diz o comunicado.





O ator Eric Dane em 'Grey's Anatomy' — Foto: Divulgação

"Ao longo de sua trajetória com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado da conscientização e da pesquisa, determinado a fazer a diferença para outros que enfrentam a mesma luta. Ele fará muita falta e será sempre lembrado com carinho. Eric adorava seus fãs e é eternamente grato pelo amor e apoio que recebeu. A família pediu privacidade enquanto navegam por esse tempo impossível".









Desde a confirmação de seu diagnóstico de ELA, Dane se esforçou para defender aqueles que têm a mesma condição de saúde. A doença atinge os neurônios motores - células responsáveis por controlar os movimentos voluntários do corpo, como andar, falar, mastigar, respirar ou escrever .

Veja também