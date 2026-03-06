Famosos
Eric Dane: livro de memórias do autor ganha data de lançamento
A previsão de lançamento do livro é 3 de novembro
Eric Dane, ator das séries Grey's Anatomy e Euphoria, terá seu livro de memórias publicado postumamente. O artista vinha trabalhando na obra que será lançada ainda em 2026.
My Book of Day - A Memoir in Moments (O Meu Livro dos Dias - Uma Memória em Momentos, em tradução livre), será disponibilizado pelo selo The Open Field. A previsão de lançamento do livro é 3 de novembro.
A editora é coordenada por Maria Shiver, que celebrou a novidade em uma postagem nas redes sociais. "Ele me disse que queria que sua família soubesse o quanto ele os amava, e que queria deixar para eles uma história da qual pudessem se orgulhar", escreveu. "Ele trabalhou no manuscrito até o fim."
Eric Dane morreu em 19 de fevereiro, aos 53 anos. Vítima de uma insuficiência respiratória em virtude da Esclerose Lateral Amiotrofica (ELA), o ator recebeu o diagnóstico menos de um ano antes de sua morte, em abril de 2025.