Eric Dane: livro de memórias do autor ganha data de lançamento

Eric Dane, ator das séries Grey's Anatomy e Euphoria, terá seu livro de memórias publicado postumamente. O artista vinha trabalhando na obra que será lançada ainda em 2026.



My Book of Day - A Memoir in Moments (O Meu Livro dos Dias - Uma Memória em Momentos, em tradução livre), será disponibilizado pelo selo The Open Field. A previsão de lançamento do livro é 3 de novembro.



A editora é coordenada por Maria Shiver, que celebrou a novidade em uma postagem nas redes sociais. "Ele me disse que queria que sua família soubesse o quanto ele os amava, e que queria deixar para eles uma história da qual pudessem se orgulhar", escreveu. "Ele trabalhou no manuscrito até o fim."

