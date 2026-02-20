Sex, 20 de Fevereiro

Eric Dane terá participação póstuma em nova temporada de série; entenda

Estrela de Grey's Anatomy, ator -- que morreu em decorrência de complicações da doença ELA - estará em nova leva de episódios de 'Euphoria'

Eric Dane gravou terceira temporada da série "Euphoria"Eric Dane gravou terceira temporada da série "Euphoria" - Foto: HBO/Divulgação

O ator Eric Dane - que morreu, aos 53 anos, na última quinta-feira (19), em decorrência de complicações da doença Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) - poderá ser visto num trabalho inédito na televisão a partir de abril deste ano. Em abril de 2025, o artista participou das filmagens da terceira temporada da série "Euphoria", em que interpreta o personagem Cal Jacobs, figura autoritária que mantém uma vida reprimida, com encontros sexuais secretos com homens e mulheres trans.

A nova leva de episódios de "Euphoria" estreia no dia 12 de abril, na plataforma HBO Max. Em dezembro do ano passado, Eric Dane ressaltou que pretendia continua trabalhando, a despeito do diagnóstico de ELA, condição sem cura que afeta o sistema nervoso, com a paralisação gradual das funções motoras, como falar, movimentar, engolir e respirar.

Após finalizar as filmagens de "Euphoria", Eric Dane se dedicou à série "Mentes extraordinárias". Na produção também disponível na HBO Max, ele dá vida a um bombeiro com dificuldades para contar a família sobre o diagnóstico de ELA. "Estou disposto a fazer praticamente qualquer coisa, sobretudo papéis centrados em ELA", contou, à época.
 

Fato é que, quatro anos depois dos últimos episódios, "Euphoria" já tem data marcada para voltar ao ar, com episódios marcados pela participação especial de Rosalía e Sharon Stone. Serão oito episódios semanais, que, segundo a HBO, trazem "de volta o grupo de amigos de infância enquanto eles enfrentam questões profundas sobre a fé, a possibilidade de redenção e a natureza do mal." Zendaya segue protagonista da série, que já venceu nove Emmys, incluindo melhor atriz de drama.

