POÇO DA PANELA

Sambinha Chacon vai de piseiro e vaquejada com Eric Land, neste sábado (1º)

Cantor comanda mais uma edição da festa no Poço da Panela

Eric Land é atração da edição do Sambinha Chacon deste sábado (1&ordm;)Eric Land é atração da edição do Sambinha Chacon deste sábado (1º) - Foto: Divulgação

Do piseiro e da vaquejada, o cantor Eric Land vai comandar uma roda de samba no Recife, e transformá-la em uma nova experiência.

O artista cearense é atração deste sábado (1º) em mais uma edição do Sambinha Chacon, festa que acontece no Poço da Panela, Zona Norte da cidade.

 

Canções do novo álbum "This is Eric Land", incluindo "Vaqueira Sexy", além de hits como "Chorei na Vaquejada" e "Cidade Inteira" integram o repertório do show.

Forró Pegado e Lulinha & Citrus Clube também são atrações na edição do Sambinha, com início às 17h.

SERVIÇO
Sambinha Chacon, com Eric Land
Quando: Sábado (1º), a partir das 17h
Onde: Rua do Chacon, 365, Poço da Panela
Ingressos R$ 100 no site Bilheteria Digital ou via PIX (81) 9 8777-4570
Informações: @sambinhachacon

 


 

