Erick Flynn e o portal para um universo mágico

Um menino de 11 anos, um cachorro chamado Lupo e uma cidade de poucos habitantes, mas que guarda uma floresta e, por sua vez, abriga um casarão misterioso que leva a um portal com abertura para um mundo desconhecido aos que habitam do "lado de cá".

É que lá o universo é mágico e cercado por encantamento. É este o núcleo da história contada pela escritora Andréa Diniz no livro "Eric Flynn e o Mundo Desconhecido" - o primeiro assinado pela autora carioca, e lançado de forma independente em 2020 e, em seguida, pela Editora Escrita Fina (Grupo Editorial Zit), em 2023.

Desabafo em forma de livro

Com o desejo de "conscientizar as pessoas do resultado de nossas ações" Andréa deu vazão, por meio da escrita, à insatisfação pessoal em meio às agruras mundanas que a impulsionou a "alertar as pessoas para a importância da natureza em nossas vidas".

"O livro foi a minha tristeza e insatisfação com tudo o que vem acontecendo mundialmente: guerras, egoísmo, o desrespeito à natureza (...) Também falo na destruição e na tristeza que as guerras trazem. Queria conscientizar as pessoas do resultado de nossas ações", conta ela em conversa com a Folha de Pernambuco, ocasião em que também falou sobre a reação das crianças à leitura de "Eric Flynn e o Mundo Desconhecido" - obra listada entre as mais vendidas da Editora Escrita Fina no site que comercializa as publicações, o Fokaki.

Continuação vem aí

"A reação das crianças foi tão positiva, que me incentivou a escrever um segundo livro do Eric Flynn. Muitas crianças me mandaram cartas carinhosas elogiando o livro e pedindo uma continuação. O segundo Eric Flynn já está a caminho", adianta a escritora que tem dupla nacionalidade, já que além de brasileira, reside na Alemanha desde 2005.



Admiradora de autores como Drummond, Agatha Christie e J.K. Rowling, Andréa também se dedica a leituras sobre o Egito Antigo, pelo qual ela admite ser uma de suas paixões.

E por falar em paixão, Andrea Diniz está no Recife "para fazer uma pequena pausa antes do retorno à Alemanha". À parte do lamento de não visitar o tanto de beleza que caracteriza a Capital pernambucana, "por falta de tempo", justifica ela, a escritora entrega o que a impressionou pelas bandas de cá.



"A receptividade do povo. As pessoas são calorosas e muito simpáticas. Isso nos dá mais motivo para retornar em breve", destaca a carioca, que talvez sob inspiração do mundo encantado explorado por Eric Flynn, deseja deslumbrar-se pela magia do ritmo mais pernambucano de todos, o Frevo. "Adoraria ver uma apresentação", confessa.

SERVIÇO

Livro “Eric Flyn - O Mundo Desconhecido”, de Andréa Diniz

À venda a partir de R$ 44,56 (site Fokaki)

Editora Escrita Fina

