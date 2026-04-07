Erick Jacquin diz ter sido assaltado dentro de táxi
O chef alertou que os criminosos conseguiram acessar o seu WhatsApp e poderiam tentar aplicar golpes
O chef francês Erick Jacquin afirmou na segunda-feira, 6, ter sido assaltado por um criminoso que quebrou a janela do táxi em que ele estava e levou o seu celular.
"Infelizmente, isso faz parte do Brasil", disse Jacquin em um vídeo publicado no Instagram. Ele relatou o crime, mas não deu detalhes sobre quando ou em qual cidade ocorreu. Também não informou se registrou um boletim de ocorrência.
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"Eu fui assaltado faz pouco tempo. Ele roubou meu telefone através do vidro de um táxi. Quebrou o vidro, pegou meu telefone e foi embora", afirmou o chef.
Jacquin disse que não tinha aplicativos bancários no aparelho e que trocou as senhas das redes sociais, mas alertou que os criminosos conseguiram acessar o seu WhatsApp e poderiam tentar aplicar golpes. "Eu não preciso de nada. Tudo o que acontecer, mandar mensagem para vocês, pede dinheiro, pede outra coisa, eu não preciso de nada. Não sou eu, é outra pessoa", afirmou.
O chef disse que está bem e aconselhou os seguidores a evitarem o uso do celular dentro de táxis. "Se cuida. Não faz igual eu, não mexe no telefone dentro do táxi, com o vidro do lado", afirmou.
Jacquin ficou conhecido no Brasil ao participar de reality shows culinários, como MasterChef Brasil e Pesadelo na Cozinha, ambos exibidos pela Band. Ele também é dono de restaurante na capital paulista e em cidades da região metropolitana de São Paulo.