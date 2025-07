A- A+

TELEVISÃO Erick Jacquin deixa o 'Masterchef' e será substituído por Paola Carosella; entenda Band confirmou que o chef francês viajou à França durante as gravações do programa

Erick Jacquin deixou temporariamente o “Masterchef”, e sua ausência já será sentida a partir do 10° episódio desta temporada, que vai ao ar nesta terça-feira (29).



Mas nada de pânico para o público do reality show da Band: de acordo com a emissora, o chef francês ficará afastado por um período para resolver problemas pessoais. Nesse tempo, ele será substituído por outras pessoas, entre elas Paola Carosella, uma das juradas mais lembradas do programa.

Por meio de um comunicado, a emissora explica que, durante as gravações do talent show, o chef havia viajado para a França para resolver tais questões.





Nos episódios gravados neste período, Jacquin foi substituído pelo jornalista Evaristo Costa — programa que será exibido já nesta terça. Em outro momento, o chef Filipe Souza, um dos poucos brasileiros com duas estrelas Michelin, também participará do programa, oferecendo uma aula para os participantes.

Paola, por sua vez, participará de um programa histórico, segundo a Band. Mas ainda não há data para exibição do episódio.

Veja também