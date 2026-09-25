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FAMOSOS Erick Jacquin passa por procedimento no coração após mal-estar e deve ter alta nesta sexta (25) Chef de 61 anos foi internado em São Paulo e recebeu três stents; procedimento foi realizado com sucesso

O episódio aconteceu na segunda-feira (21), durante as gravações do reality show "MasterChef". Jacquin apresentou uma indisposição e foi avaliado pelo médico da Band, que recomendou que ele procurasse atendimento hospitalar. No Einstein, exames indicaram a necessidade de realizar a angioplastia.

Após o procedimento, o chef permanece em repouso e a previsão é de que receba alta nesta sexta-feira (25). Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (24), Jacquin falou sobre o estado de saúde e confirmou a colocação dos três stents.

— Saiu uma notícia de que eu passei mal na gravação do MasterChef segunda-feira. É verdade! O doutor da Band, Dr. Leandro, me examinou e disse: "Vamos no hospital". Eu fui lá — relatou.

Jacquin também agradeceu o apoio recebido durante a internação e afirmou que pretende voltar ao trabalho após receber alta.

— Obrigado por todas as mensagens, obrigado por me ligar, obrigado por esse apoio, apoio da Band, apoio de todos os meus amigos, todos os meus seguidores, minha família. Beijo grande. Amanhã eu saio do hospital e trabalho de novo — disse.





O que é uma angioplastia

A angioplastia é um procedimento utilizado para desobstruir ou ampliar artérias que apresentam estreitamento ou bloqueio. Durante a intervenção, pode ser colocado um stent, uma pequena estrutura em formato de tubo que ajuda a manter o vaso sanguíneo aberto.

No caso de Jacquin, foram implantados três stents durante o procedimento realizado no hospital em São Paulo.

Apesar da internação, a expectativa é de que o chef retome as atividades profissionais após a liberação médica. A nova temporada do MasterChef Profissionais está na reta final das gravações e tem estreia prevista para 6 de outubro.

Jacquin também deve participar da final da 13ª edição do MasterChef Brasil, cuja prova já foi gravada. A divulgação do resultado será feita ao vivo na terça-feira, com a presença das duas finalistas, dos jurados e de convidados.

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