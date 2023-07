Érick Jacquin posta vídeo no chuveiro após polêmica: 'Amanhã escovo os dentes'

A- A+

Após chocar o Brasil revelando que não tomava banho nem escovava os dentes, o chef de cozinha francês Érick Jacquin, de 58 anos, voltou a provocar. Ele usou suas redes sociais para compartilhar um vídeo em que aparece todo ensaboando, tomando banho.

"É suficiente pra você? Amanhã eu escovo os dentes", provocou o jurado do reality show "MasterChef".

Na sexta-feira, ao comentar seus hábitos de higiene durante entrevista feita a um podcast, Jacquin declarou não gostar de escovar os dentes nem tomar banho. Há 28 anos no Brasil, ele é dono do restaurante Président, localizado no bairro de Cerqueira César, em São Paulo.

— Eu não escovo o dente, eu não tomo banho. Perfume… — declarou ele. — Eu não escovo os dentes nunca. Não gosto de escovar o dente, eu não fedo na boca, e meus dentes são bonitos e inteiros — declarou o chef durante uma discussão sobre costumes, diferenças culturais entre brasileiros e franceses e a fama de "sujos" dos cidadãos da França.

A pedidos do apresentador do podcast, Jacquin mostrou os dentes para a câmera em um sorriso e, na sequência, afirmou que estavam apenas "um pouquinho marrom, porque faz tempo que eu não faço limpeza".

Em outro momento, apresentador do programa também questionou o jurado sobre a prática comum para a população brasileira, de escovar os dentes fora de casa, como em restaurantes e outros locais públicos.

— No meu restaurante, não. Eu vou te falar, o cara que vai pagar R$ 500 pra comer no Président. Depois de um minuto que ele comeu, vai no banheiro e escova o dente, ele é um idiota. Porque ele deve pegar o sabor, tudo que comeu, ficar com as bactérias. Com esse preço, deve ficar com tudo na boca — opinou.

