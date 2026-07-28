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FAMOSOS Erika Januza fala sobre término com Arlindinho: "Depois da lama que me colocaram" A crise no relacionamento ganhou repercussão no fim de semana, após a divulgação de imagens que mostram Arlindinho deixando uma casa de swing

A atriz Erika Januza quebrou o silêncio nesta terça-feira, 28, e falou pela primeira vez sobre o fim do namoro com o cantor Arlindinho. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela afirmou que foi "colocada na lama" após o término, agradeceu as mensagens de apoio que recebeu nos últimos dias e explicou que estava afastada da internet porque aproveitou a folga para visitar a família.

"Bom dia, gente. Depois da lama que me colocaram, estou aqui dirigindo, indo trabalhar. Deus é tão bom que fiquei de folga nos últimos dias, visitei minha família. Agora, estou indo encontrar minha rainha Niara (personagem na novela A Nobreza do Amor, da TV Globo). Amanhã tem Saia Justa ao vivo e tô passando para agradecer cada pessoa que parou sua vida para me mandar uma mensagem, um e-mail, um direct, um abraço na rua. Foi e está sendo muito importante", comentou.

Em seguida, a atriz se emocionou ao comentar o fim do relacionamento e admitiu que ainda tenta lidar com o momento. "A partir de agora, se perguntar o que é o amor para mim, eu não sei responder. Não sei explicar mais. Quem sabe um dia", declarou.

A crise no relacionamento ganhou repercussão no fim de semana, após a divulgação de imagens por uma colunista, que mostram Arlindinho deixando uma casa de swing na Zona Sul do Rio de Janeiro acompanhado por duas mulheres. O registro foi feito em 10 de julho, quando os dois ainda mantinham o namoro.

Depois que o caso veio à tona, Erika foi a primeira a apagar as fotos ao lado do então namorado nas redes sociais e deixou de segui-lo no Instagram. Na sequência, Arlindinho também removeu os registros do casal de seu perfil.

Apoio de diversos famosos

No último domingo, 26, a atriz publicou uma reflexão sobre a flor de lótus, conhecida por florescer na lama, usando a metáfora para falar do momento delicado que atravessa. "Uma das poucas tatuagens que tenho. Muito obrigada a todos pelas mensagens! Quando tiver palavras, falo com vocês. Um fim de semana abençoado", escreveu.

A publicação recebeu mensagens de apoio de diversos artistas. "Só amor pra você", desejou Lázaro Ramos. "Você é Erika Januza da Trindade Gomes, enorme, gigante, imensa. Sempre no aumentativo!", escreveu Rita Batista. A atriz Jeniffer Nascimento também deixou um recado: "A gente recomeça quantas vezes for preciso sempre! Você é gigante minha amiga."

A dançarina e ex-Fazenda Rosiane Pinheiro resumiu: "Você é gigante, uma guerreira, inspiração!" Já Bianca Bin desejou acolhimento e força à atriz. "Meu bem, você é pura luz. Uma deusa, uma mulher maravilhosa. Que mamãe Oxum te carregue no colo e que você se sinta profundamente acolhida, protegida e envolvida por sua presença amorosa. Que nunca lhe faltem força, amor, prosperidade e paz. Você merece tudo de mais bonito. Beijos nossos com muito carinho", escreveu.

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