atriz Erin Moriarty, atriz da série "The boys", choca o público após mudança no visual; veja transformação Rumores dão conta de que artista de 29 anos vem se submetendo a uma série de procedimentos estéticos, como rinoplastia e bichectomia

A atriz Erin Moriarty, intérprete da super-heroína Starlight na série "The boys", surpreendeu o público ao surgir com um novo visual. A americana de 29 anos — que já participou de produções televisivas consagradas, como "True detective" (2014) e "Jessica Jones" (2015) — publicou uma foto por meio do Instagram em que aparece com o rosto diferente após a realização de alguns procedimentos estéticos.

A artista não revela os procedimentos a que se submeteu. E também não confirma se fez ou não fez cirurgias plásticas. O assunto, no entanto, passou a ocupar o noticiário da imprensa estrangeira dedicada à cobertura de celebridades — e o caso vem repercutindo entre os fãs de Erin nas redes sociais, sobretudo pelo fato de a personagem Starlight, que ela interpreta em "The boys", ser alguém que luta contra a pressão da sociedade por padrões estéticos inatingíveis.

A maioria dos fãs da artista não aprovou as mudanças e chamou atenção justamente para a pressão estética, algo que segue em voga, por um padrão de beleza ideal que não existe. "Prendam o médico que fez isso", afirmou um internauta, por meio do Twitter. "As pessoas precisam parar de fazer cirurgia plástica até descobrirmos o que há de errado. Por que estragar o rosto assim?", questionou outra pessoa, no microblog. "Não entendo por que as pessoas procuram melhorar o perfeito. Ainda bem que isso é reversível", acrescentou mais um seguidor da atriz.

Rumores dão conta de que Erin Moriarty se submeteu a uma rinoplastia (para alterar a forma do nariz e empiná-lo) e a uma bichectomia — procedimento que reduz o tamanho das bochechas. Segundo revistas americanas, a atriz também teria realizado procedimentos para preenchimento labial, implante de silicone nos seios, além da chamada "cirurgia de mandíbula em linha V", que visa deixar o rosto mais fino.

