TELEVISÃO Ernesto Paglia estreia no Roda Viva nesta segunda-feira (23); veja quem será o entrevistado Em nova fase, o programa contará com a presença de seis jornalistas e quatro estudantes da área

Nesta segunda-feira (23), o Roda Viva inicia um novo capítulo em sua trajetória. Agora apresentado por Ernesto Paglia, o programa completa quatro décadas de existência em setembro de 2026.

O Roda Viva contará com a presença de seis jornalistas, além de quatro estudantes da área. O programa ainda traz mais novidades, já que agora, o público poderá interagir. Por meio do Whatsapp, os telespectadores terão a oportunidade de encaminhar perguntas a serem feitas durante a entrevista.

Eduardo Baptistão assina as charges realizadas durante o episódio. Há mais de 40 anos na ativa, o artista já contribuiu para outros veículos, dentre eles, o Estadão.



A partir das 22h, o programa poderá ser conferido tanto no site da TV Cultura quanto no YouTube.

Quem será o entrevistado?

A estreia da nova temporada contará com a presença da cientista Tatiana Sampaio. A pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) trabalha com a polilaminina em estudo que pode impactar vidas de muitas pessoas com lesões na medula.

Após trinta anos de pesquisa, a descoberta pode ser um sinal de esperança àqueles que sofrem com paralisia. No Roda Viva, a cientista abordará os temas de seu estudo e o que o futuro reserva após as descobertas.



