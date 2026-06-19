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REVISITANDO CHICO Escafandristas revisitam a obra de Chico Buarque em álbum com participação do compositor Quarteto formado para celebrar os 80 anos do artista lança disco com 15 releituras, convidados especiais e arranjos que buscam novos caminhos para canções do repertório buarquiano

O grupo Escafandristas lançaram, nesta quinta (18), seu primeiro trabalho fonográfico, dedicado integralmente ao repertório de Chico Buarque.

Intitulado “Escafandristas cantam Buarque”, o álbum apresenta 15 faixas interpretadas por Alice Passos, Luisa Lacerda, Renato Frazão e Thiago Amud, músicos que se reuniram em 2024 para marcar as oito décadas de vida de um dos maiores nomes da música brasileira.

O lançamento é resultado da repercussão alcançada pelo projeto desde as primeiras apresentações no Rio de Janeiro. Sob direção musical de Thiago Amud, o espetáculo de estreia atraiu grande público e despertou a atenção do próprio Chico Buarque, que posteriormente assistiu a uma apresentação privada ao lado de familiares.

A relação dos integrantes com a obra do compositor remonta à infância:

“Sempre cantei as músicas do Chico como se fossem canções da família. Achava estranho que as outras crianças não conhecessem. Devia ter uns 10 anos quando tentei tocar ‘Acalanto para Helena’, no violão”, relembra Luisa Lacerda.

Alice Passos recorda ter aprendido a cantar “Choro Bandido” ainda jovem, enquanto Renato Frazão aponta “João e Maria” como sua primeira aproximação com o repertório. Para Thiago Amud, a porta de entrada foi “A Banda”.

Em vez de reproduzir versões já consagradas, o quarteto buscou construir novas leituras para as composições. A proposta combina harmonias, ritmos e contrapontos inéditos, permitindo que canções menos difundidas ganhem protagonismo e que clássicos apareçam sob outra perspectiva.

“É desafiador criar arranjos e, por outro lado, não é difícil, porque as canções são tão extraordinárias que o arranjador fica estimulado. A chispa inicial dos arranjos geralmente é fruto dos encontros entre nós quatro. Conversamos um pouco, temos ideias, testamos coisas. Mas também dividimos tarefas. Aí levamos para casa as incumbências e depois apresentamos ao grupo”, explica Amud.

A escolha das músicas passou por uma ampla triagem. Segundo Alice Passos, o grupo analisou cerca de 80 composições antes de definir a seleção final.

“Partimos de umas 80 músicas, aproximadamente. A partir daí começamos a cortar, pensando num equilíbrio entre músicas pouco conhecidas, como ‘Sonhos sonhos são’, e as mais populares do Chico. Ao mesmo tempo, pensamos no que funcionaria na nossa formação, na canção que cada um gostaria de solar, e depois de alguns encontros conseguimos chegar nessas 15 canções”, afirma.

O disco também reúne participações especiais. O músico Giuliano Eriston está na faixa “Brejo da Cruz”, enquanto o escritor, cineasta e dramaturgo Ruy Guerra declama versos de sua autoria em “O Que Será”.

Em “A Volta do Malandro”, o próprio Chico Buarque divide a gravação com um coro formado por familiares, incluindo sua irmã Ana de Hollanda, filhas, netas e neto.

Já a canção “As minhas meninas” conta com a presença das netas Cecília, Clara, Irene, Lia e Teresa Buarque.

“Para ‘A Volta do Malandro’, convidamos primeiro as filhas, as irmãs, as netas e o neto de Chico para cantar no coro. O convite ao próprio foi feito, mas não tínhamos muita esperança de que ele topasse. Depois de alguns meses, o convite foi aceito”, relata Alice.

Para Amud, o álbum não pretende apresentar uma leitura temática da produção do compositor, mas destacar novas possibilidades sonoras de um repertório considerado inesgotável.

“Não é um recorte do ‘Chico social’, o ‘Chico para teatro’ ou o ‘Chico no feminino’. É um trabalho que oferece coloridos novos em harmonia, ritmo e contrapontos para uma obra em que todas as articulações entre melodias e letras são perfeitas”.

Os integrantes dos Escafandristas acumulam trajetórias reconhecidas na música brasileira. Alice Passos iniciou sua formação artística ainda na infância e construiu carreira ao lado de nomes como Gilberto Gil, Áurea Martins, Guinga e Teresa Cristina.

Thiago Amud se destaca como compositor, cantor e arranjador, com discografia autoral consolidada e parcerias com artistas de diferentes gerações.

Renato Frazão soma dezenas de composições gravadas por intérpretes da música popular brasileira e experiência como diretor musical para teatro.

Já Luisa Lacerda, formada em violão pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tem atuação internacional e um trabalho voltado à difusão de compositores contemporâneos.

“Escafandristas cantam Buarque”

1- Construção (Chico Buarque)

2- A Volta do Malandro (Chico Buarque)

3- Morro Dois Irmãos (Chico Buarque)

4- Sonhos Sonhos São (Chico Buarque)

5- Brejo da Cruz (Chico Buarque)

6- A Ostra e o Vento (Chico Buarque) - Citação “Prélude à L’Après-Midi D’un Faune” (Claude Debussy)

7- Morena dos Olhos D’Água (Chico Buarque) – Citação “Na Ilha de Lia, no Barco de Rosa” (Edu Lobo e Chico Buarque) e “Morena do Mar” (Dorival Caymmi)

8- Futuros Amantes (Chico Buarque) – Citação “Eu te amo” (Tom Jobim e Chico Buarque)

9- O que será (À flor da terra) (Chico Buarque) - Citação: “Fado Tropical” (Chico Buarque e Ruy Guerra)

10- Assentamento (Chico Buarque)

11- Frevo diabo (Edu Lobo e Chico Buarque)

12- Corrente (Chico Buarque) Citação: “Mambembe” (Chico Buarque)

13- Cotidiano (Chico Buarque)

14- As minhas meninas (Chico Buarque) Citação “Acalanto para Helena” (Chico Buarque)

15- Tempo e artista (Chico Buarque)

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