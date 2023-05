Escalante apresenta em Cannes um coquetel de violência, redes sociais e fama no México

Filmar a violência de um ângulo "mais cru". É o que busca o cineasta mexicano Amat Escalante com seus filmes como "Perdidos en la noche", no qual mistura pessoas famosas, redes sociais e a indústria da mineração para contar o drama dos desaparecidos.

No filme, apresentado em Cannes fora da competição, Emiliano, um jovem com trabalhos precários, procura desesperadamente sua mãe, uma professora contrária a uma exploração mineira desaparecida alguns anos antes.

O protagonista está disposto a tudo para encontrar seu paradeiro, inclusive trabalhar na casa de uma família de artistas famosos que, segundo ele, estão envolvidos no crime.

Com imagens muito cuidadosas, trabalhadas, mas que mostram diretamente a violência, Escalante desenvolve a história entre essa família rica e Emiliano, em forma de thriller.

"Há uma forma que é mais comum de filmar violência no cinema e creio que o que tento é me aproximar desse outro ângulo mais cru, um ângulo a partir do qual não estamos tão acostumados a ver o ato de violência quando acontece", disse o cineasta em entrevista nesta sexta-feira (19).