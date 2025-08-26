A- A+

cinema "Escavações", filme-poema de Daniela Câmara, estreia no Cinema São Luiz nesta sexta-feira (29) Inspirado em texto da atriz e escritora, a obra trata da realidade de pescadoras e marisqueiras do Cabo de Santo Agostinho

O curta-metragem “Escavações” ganha exibição no Cinema São Luiz nesta sexta-feira (29), às 19h30. Estrelada por Daniela Câmara, a obra é um filme-poema inspirado em um texto de “Ruídos da Alma”, terceiro livro da atriz e escritora pernambucana.

O poema foi ampliado para criar o roteiro do filme, que é de Celso Costa. Ele também divide a direção do trabalho com Daniela Câmara, além de assinar direção de fotografia, montagem e colorização.

A narrativa tem como ponto de partida as vidas das pescadoras e marisqueiras do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. No vídeo, uma velha ancestral retorna ao seu território para versar a memória e a realidade atual do lugar e das mulheres nativas.



As gravações do curta ocorreram em fevereiro deste ano, na Vila de Nazaré, dentro das ruínas do Parque Histórico Armando de Holanda Cavalcanti, além das piscinas naturais da praia de Suape, em alto mar, onde se avista o Complexo Portuário de Suape.

O filme foi viabilizado com recurso da LPG (Lei Paulo Gustavo),apoiado pela Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho e Ministério da Cultura. No mês de junho, foi realizada uma pré-estreia para a rede pública de ensino, com exibição seguida de palestra.

Com 37 anos de atuação no cinema, teatro e TV, Daniela Câmara é também autora de três livros de poemas publicados pela editora Porta Aberta. A artista é nome confirmado na segunda temporada da série “Cangaço Novo”, que estreia no Prime Video no próximo ano.



