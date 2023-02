"Escola da Quebrada", produção original da Paramount tem data de estreia anunciada; confira

A- A+

O Paramount+ anunciou a data de estreia e liberar o trailer do seu novo longa-metragem original, "Escola de Quebrada". O longa, que é a segunda produção cinematográfica da divisão de estúdios da Paramount produzido no Brasil, chega na plataforma premium de streaming com exclusividade, no dia 03 de março.

Escola de Quebrada é uma comédia juvenil que retrata a poderosa e apaixonante cultura jovem das favelas de São Paulo, onde a presença do funk brasileiro tem uma grande influência no estilo: o jargão, a estética, a roupa, a música e claro, no humor único e original.

O filme contará a história de Luan (Mauricio Sasi), um jovem estudante de escola pública da Zona Leste de São Paulo que, cansado de sempre ser excluído dos grupinhos e, principalmente, ser invisível aos olhos de Camila (Laura Castro), quer ser respeitado e popular. Mas nesse universo, essa missão não parece ser tão simples.

Na tentativa de fazer parte de algum grupo, Luan consegue ter a inimizade de todos e até coloca em risco o amado campeonato de futsal da escola. Para fugir dessa bagunça, ele vai precisar da ajuda de seus amigos Rayane (Bea Oliveira) e David (Lucas Righi). Juntos, eles encontram uma maneira de salvar o campeonato e obter a tão desejada atenção de Camila. Ou pelo menos é o que Luan pensa.

O elenco também conta com: Pathy Dejesus, Rogério Brito, Oscar Filho, Helião, Mawusi Tulani, Jéssica Barbosa, Cleide Queiroz, Aysha Nascimento, Juan Queiroz, Laura Castro, Nina Baiocchi, Hugo Gomes, Felipe Kott, Kekel Souza e Rub Brown.

O filme é produzido pela divisão de estúdios da Paramount, em parceria com KondZilla, com criação de Kaique Alves e direção de Alves e Thiago Eva.

