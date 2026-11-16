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Cultura popular Escola de Coquistas Dona Jove apresenta conversa cantada na Tabajara, quinta (19), em Olinda Atividades formativas que compõem o projeto "Quilombo 10 - Da Consubstanciação entre Cocos e Quilombos; Cá estamos!" acontecem às 10h, na EREM Tabajara

O Ponto de Cultura Quilombo Casa, da comunidade do Amaro Branco promove um encontreo entre arte e educação. Por meio de sua Escola de Coquistas Dona Jove, nesta quinta (19), a entidade realiza a conversa cantada “De que chão brota o coco?!”, às 10h, na Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio (EREM), na Cidade Tabajara, em Olinda.



A programação gratuita é realizada pelas mestras Ana Lúcia e Una Quilombola, que são do bairro Amaro Branco, e pelo grupo Coco do Farol, com uma formação de coquistas de Olinda e também da Zona Norte do Recife. Coletivamente, levam diversas vivências da “Formação Griô Interna - Coco do Farol” para crianças, adolescentes e o público escolar da EREM Tabajara.



São elas: “Coco, os sons da natureza, da vida e dos ofícios (facilitação: mestra Una Quilombola); “O som das águas - ganzá, maracas e matracas” (mestra Una Quilombola e Caillany Barbosa); “Zuar das zabumbas” (Alisson Santos e Horlevan Anthony); “O tinir do pandeiro” (Lucas Malungo e Erlânia Paula); “Corpo coco - a dança dos cocos” (mestra Una Quilombola e mestra Ana Lúcia); e “Poesias e Cantorias” (Elias Vasconcelos e Alice Abay).

“As atividades tanto fortalecem como valorizam a música, a oralidade, a memória, o território, a ancestralidade e os conhecimentos sobre a cultura popular, a partir do coco de roda. O encontro traz o saber das mestras e uma juventude de coquistas, transformando a troca com o público escolar num espaço de aprendizagem, participação e continuidade cultural. Além disso, as pessoas que formam o Coco do Farol assumem responsabilidades de estudo, planejamento e facilitação das oficinas, com protagonismo formativo local. Esse também é um dos propósitos do Grupo de Estudos e Trabalho Cocos de PE”, destaca a mestra Una Quilombola.

Projeto Quilombo 10

A conversa cantada “De que chão brota o coco?!” compõe o projeto “Quilombo 10 - Da Consubstanciação entre Cocos e Quilombos; Cá estamos!”, com concepção e coordenação geral assinadas por Una Quilombola. Ela é criadora e matrigestora da Organização Comunitária Quilombo Casa. O Quilombo 10 é um conjunto de iniciativas de memória, formação, encontro e continuidade.

O Quilombo 10 já promoveu sessões “Projetando Patrimônio”, do Cineclube CasaFarol, dedicadas a assistir, discutir e produzir reflexões sobre patrimônio por meio do cineclubismo; sessões de matinê do Cineclube CasaFarol, voltadas para as crianças; ensaio aberto de Mestra Una e do Coco do Farol, recebendo Mestra Ana Lúcia, Mestre Beto e Mestre Lu do Pneu.



Também através do projeto, foi promovida a imersão da conversa cantada “De que chão brota o coco?!”; Samba.da Sala com os mestres coquistas Zezinho de Casa Amarela e Bidoga; reunião de articulação comunitária relacionada ao processo de patrimonialização dos Cocos pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional); Semana Amaro Branco Quilombola e Celebração “Vivas, vivas Nêgo Bispo”; e Festival das Infâncias e o Brincar Curumin Erê.

“Essa iniciativa ‘Quilombo 10’ resgata, preserva e deixa ainda mais viva a afirmação cultural e todo o envolvimento da cultura popular, do cineclubismo como ferramenta de educação patrimonial, da formação de jovens coquistas, do encontro entre gerações, do compartilhamento de saberes e do vínculo comunitário em torno do patrimônio cultural, com o debate sobre a patrimonialização dos Cocos”, declara Una, que, juntamente com a mestra Ana Lúcia, é referência para a transmissão de conhecimentos que direciona a formação do Coco do Farol.

O projeto “Quilombo 10 - Da Consubstanciação entre Cocos e Quilombos; Cá estamos!” tem incentivo público, com financiamento pelo Edital Bolsas Brincadeiras Culturais, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Governo do Estado de Pernambuco, Fundarpe e Secretaria de Cultura (Secult-PE). Também tem os apoios locais da Casa do Dendê, A Cocada, Ponto de Cultura Casa da Mestra Ana Lúcia, Amaro Branco Ordinário, Mestre Lu do Pneu e 420Graus.



“Consideramos como diferenciais a atuação cultural comunitária continuada por mais de dez anos do Ponto de Cultura Quilombo Casa, o diálogo entre mestras, mestres e diferentes e novas gerações e a formação baseada na oralidade, na vivência e na tradição griô. Assim como unimos música, patrimônio, educação e território”, pontua Una.

Escola de Coquistas Dona Jove

O nome da escola faz homenagem a mestra Dona Jovelina, que é a maior referência materna da mestra Ana Lúcia e de criação nas artes, no coco e nas expressões artísticas. Atualmente com 82 anos de idade, natural de Olinda e Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco desde 2020, a mestra Ana Lúcia é nascida e criada no bairro do Amaro Branco.

Ana Lúcia Nunes da Silva tem em sua raiz e identidade as tradições do coco, do pastoril e das expressões populares, que foram repassadas pelo seu pai e pela mestra Dona Jovelina. A artista Ana Lúcia lidera o pastoril “Estrela de Belém”, o grupo “A tradição do Acorda Povo” e o coco de roda “Raízes do Coco”.



São mais de 70 anos de dedicação ao coco de roda. Ela nasceu no dia 26 de março de 1944. Além disso, é uma das primeiras moradoras da comunidade do Amaro Branco.

Ainda em 2026 e também no ano de 2027, a conversa cantada “De que chão brota o coco?!” vai para escolas públicas da Região Metropolitana do Recife, com incentivo do Editais de Arte Educação nas Escolas de Tempo Integral.



Confira a programação de atividades artístico-culturais

“Coco, os sons da natureza, da vida e dos ofícios” (facilitação: mestra Una Quilombola);

“O som das águas - ganzá, maracas e matracas” (facilitação: mestra Una Quilombola e Caillany Barbosa);

“Zuar das zabumbas” (facilitação: Alisson Santos e Horlevan Anthony);

“O tinir do pandeiro” (facilitação: Lucas Malungo e Erlânia Paula);

“Corpo coco - a dança dos cocos” (mestra Una Quilombola e mestra Ana Lúcia);

“Poesias e Cantorias” (Elias Vasconcelos e Alice Abay).

SERVIÇO

Conversa cantada “De que chão brota o coco?!”

Quando: 19 de novembro de 2026 (quinta-feira), às 10h.

Onde: Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio (EREM) Tabajara (Avenida Tabajara, nº 149, Cidade Tabajara, Olinda/PE)

Entrada gratuita

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