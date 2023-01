Escola de Frevo abre inscrições para minicursos gratuitos de dança

A- A+

A Escola Municipal de Frevo do Recife promove, entre os dias 10 de janeiro e 11 de fevereiro, uma série de minicursos gratuitos de dança. Batizada de "EVOÉ: a dança e o corpo livre", a atividade de férias é voltada para pessoas de todas as idades.

As inscrições podem ser feitas até o domingo (8), por meio do site Conecta Recife. São mais de 500 vagas em diferentes minicursos temáticos.

Para os interessados, há três opções de oficina, com turmas formadas de acordo com a faixa etária dos inscritos. Os alunos serão distribuídos nas categorias Infantil (5 a 12 anos), Adolescente (13 a 17 anos) e Adulto (acima de 18 anos).



Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas através do telefone (81) 99488-6094 (ligação ou WhatsApp) ou do e-mail: [email protected]

Conheça as oficinas disponíveis:

Roda de Frevo

Objetivo: Fomentar aos/às iniciantes a criatividade, originalidade, autonomia, e encorajamento no improviso durante a roda.

Conteúdo:

Experimentar fluidez na dança frevo;

Estimular o improviso do/a passista;

Fomentar a criatividade no frevo dança em sua diversidade.



Pisando em Brasa

Objetivo: Propor para as/os praticantes do nível intermediário a reflexão da dança frevo, a partir de referencial histórico, social, cultural e de personalidades femininas e masculinas que, de algum modo, contribuíram e/ou contribuem para estruturação e reflexão da dança frevo na contemporaneidade.

Conteúdo:

Brincadeiras temáticas envolvendo o frevo;

Formação de grupos;

Jogos de perguntas e respostas a respeito da música, dança e personalidades do passo.

Tecno frevo

Objetivo: Direcionada para o público avançado na dança frevo pretende-se experienciar e refletir o frevo pelas perspectivas (corporais) performáticas (ou não), a partir de ferramentas tecnológicas contemporâneas.

Conteúdo:

Diálogo entre o passo e as diversas musicalidades propostas para o frevo inclusive as eletrônicas;

Inserção de ferramentas tecnológicas para a criação na dança frevo.



