Escola de pilotagem, Hamilton e mais: como Brad Pitt se preparou para estrelar filme sobre Fórmula 1

O novo trailer do filme "F1", protagonizado por Brad Pitt no papel de um corredor da Fórmula 1, acelerou o coração dos fãs da modalidade que aguardam ansiosamente o lançamento. A megaprodução, que conta a história de um piloto decadente que sofre com vício em jogos e tenta se manter relevante no circuito, chegará aos cinemas brasileiros em 26 de junho. Para construir um universo fidedigno, a equipe precisou de ajuda de alguns especialistas, como Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, e Lewis Hamilton.

Para dar vida a Sonny Hayes, um corredor de sucesso nos anos 1990 que volta à Fórmula 1 anos depois de um sofrer um grave acidente, Brad Pitt precisou fazer aulas em uma escola de pilotagem da França. Em uma coletiva de imprensa, Wolff contou que o ator "passou pelos carros de Fórmula, percorreu todo o caminho desde a F4". No filme, ele dirige um carro da F2 modificado para parecer um carro da F1 nas filmagens — outra dica dada pelo chefe da Mercedes.



Na trama, Hayes é recrutado para a construtora fictícia APXGP pelo proprietário, interpretado por Javier Bardeem. A missão é difícil: ao lado de Joshua Pierce (vivido por Damson Idris), ele precisa levar à equipe da 11ª para a primeira colocação no ranking da Fórmula 1. O diretor do filme, Joseph Kosisnki (de "Top Gun: Maverick"), fez questão de que as cenas das corridas fossem gravadas nos circuitos. Em um longo trabalho, foram filmadas sequências nos GPS de Silverstone, Hungria, Spa, Monza, Zandvoort, Japão, Las Vegas, Abu Dhabi e Cidade do México.

— Estamos filmando nos reais GPs, e há certos aspectos deste filme onde estamos trabalhando com janelas muito apertadas, filmando na pista, entre os treinos e as sessões de qualificação, diante de centenas de milhares de pessoas. Em Silverstone, tivemos uma cena para filmar no grid, acho que tivemos tipo nove minutos para filmar. Isso realmente traz uma intensidade, e todo mundo se empenha de um jeito que talvez não acontecesse em um dia de filmagem normal... Você pode ver a adrenalina antes e sente isso nas atuações — contou o diretor em uma entrevista em 2024.

Em Silverstone, na Inglaterra, Brad Pitt deu uma volta no circuito após o final da corrida, assistida de perto pelo heptacampeão Lewis Hamilton. Apesar de o ator afirmar que "não foi uma boa volta", o piloto da Ferrari se surpreendeu com o desempenho: o astro dirigiu na pista a quase 300km/h, em uma cena que aparece no trailer.

— Ver Brad dirigindo a mais de 290 km/h foi realmente impressionante de ver, porque não é algo que você aprende da noite para o dia. Foi incrível testemunhar a dedicação e o foco que Brad colocou neste processo — elogiou o piloto.

De acordo com Kosinski, Hamilton estava cético sobre a capacidade de direção de Brad Pitt antes de vê-lo em ação.

— Brad e Damson estão dirigindo neste filme e, para colocá-los nesses carros de corrida, foram necessários meses, literalmente meses de treinamento. E o que Lewis ficou muito feliz em descobrir foi que Brad tinha muita habilidade natural desde o começo. Eu não sei de onde ele tirou isso, se ele nasceu com isso, e ele dirige moto, acho que tem algo a ver. Ele é um piloto naturalmente talentoso, o que deu a Lewis depois muita confiança de que poderíamos ter uma chance de fazer tudo isso — contou o diretor à F1.

O diretor também ressaltou que o ator estava de fato dirigindo um carro de corrida a uma velocidade impressionante, e não apenas simulando a ação.

— Ele simplesmente tinha aquela sensação natural da 'pegada' no carro, e estamos fazendo coisas perigosas. É preciso ser destemido, e quando você vê Brad dirigindo, ele não está atuando. Ele está realmente se concentrando em manter o carro na pista e longe do muro durante todas essas cenas. Acho que isso é algo que não dá para simplesmente fingir. Espero que o público sinta isso quando assistir ao filme.

