Uma das estreias do mês de março no Paramount+ é “Escola de Quebrada”, comédia juvenil que é o mais novo conteúdo original brasileiro da plataforma de streaming. O filme chega ao público com o selo da KondZilla, produtora que nasceu na periferia, fez o funk paulistano “bombar” através de videoclipes, abraçou a ficção com a série “Sintonia”, da Netflix, e agora lança seu primeiro longa-metragem.





“Ficamos muitos anos batalhando para alcançar esse lugar de realizador, tentando imprimir as ‘quebradas’ da quarta maior cidade do mundo dentro das telas. Fico muito feliz por trazer essa representatividade para o audiovisual”, aponta Konrad Dantas, o KondZilla.

Espelho da comunidade

A cultura jovem das favelas de São Paulo, principal fonte de inspiração dos trabalhos da produtora, é o que norteia o filme. Sempre recorrendo ao humor, a trama traz como cenário principal uma escola pública de uma comunidade paulistana, abraçando a musicalidade, a estética e o vocabulário próprios desse ambiente.



“Escolhi criar essa história porque cresci assistindo a filmes de colegial e nenhum deles retratava especificamente uma escola de ‘quebrada’. Era sempre um colégio americano ou de classe social mais elevada. Mas eu queria me ver naquele contexto. Comecei a filmar muito jovem, aos 14 anos, e, desde então, sabia que queria fazer esse filme um dia”, explica Kaique Alves, que dirigiu a obra em parceria com Thiago Eva.

Estreando na direção de um longa-metragem, Kaique aponta como principal referência para esse trabalho o seriado “Todo Mundo Odeia o Chris”. Assim como o personagem que retrata a adolescência do comediante norte-americano Chris Rock, o protagonista de “Escola de Quebrada” é um garoto em busca de aceitação pelos colegas de escola.

Representatividade que vai além

Interpretado por Mauricio Sasi, Luan só quer ser respeitado e se sentir popular. Ele faz de tudo para tentar deixar de ser o excluído dos grupinhos, mas acaba atraindo a inimizade de todos. Para fugir das enrascadas que se enfiou, ele vai precisar contar com a ajuda de Rayane (Bea Oliveira) e David (Lucas Righi), seus amigos de sempre.

“Esse é um filme de favela sem uma gota de sangue derramada. Claro que, infelizmente, ainda existe muita violência nesses lugares, mas é importante ter produções que mostram um outro lado, mais colorido e divertido”, diz a atriz Laura Castro, que vive Camila, a garota por quem Luan é apaixonado.

Para Mauricio Sasi, ao fugir de certos estereótipos, o filme “avança um degrau” no que diz respeito à representatividade. “Muitas vezes vemos pessoas pretas sendo retratadas na tela para falar só sobre racismo. Conscientizar é válido, mas a gente não é só isso. É muito legal poder protagonizar uma história que é sobre nada mais do que os conflitos da adolescência. Quem nunca se apaixonou e não foi correspondido ou tentou se encaixar em um grupo?”, avalia o ator.

Visão de quem conhece de perto

Nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, Kaique se preocupou em trazer veracidade na reprodução de um universo que ele conhece tão bem, mas sem abrir mão da missão de entreter. “É um filme para, quando você chega cansado em casa, quer sentar e relaxar, vendo algo leve. Fiz isso trazendo referências que a gente conhece. Me preocupei muito com os detalhes: a marca do tênis, o corte de cabelo, as gírias usadas. Queria mostrar a ‘quebrada’ com a propriedade que outros não fizeram”, conta.

Também estão no elenco Pathy Dejesus, Rogério Brito, Oscar Filho, Helião, Mawusi Tulani, Jéssica Barbosa, Cleide Queiroz, Aysha Nascimento, Juan Queiroz, Laura Castro, Nina Baiocchi, Hugo Gomes, Felipe Kott, Kekel Souza e Rub Brown.

